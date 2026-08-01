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VANTIS by Virtuals-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00153518 USD। VANTIS-এর মার্কেট ক্যাপ 297,360 USD। VANTIS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!VANTIS by Virtuals-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00153518 USD। VANTIS-এর মার্কেট ক্যাপ 297,360 USD। VANTIS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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VANTIS by Virtuals প্রাইস (VANTIS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 VANTIS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00153516
$0.00153516$0.00153516
-0.08%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
VANTIS by Virtuals (VANTIS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:57:16 (UTC+8)

VANTIS by Virtuals-এর আজকের প্রাইস

আজ VANTIS by Virtuals (VANTIS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00153518, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.43% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VANTIS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VANTIS-এর জন্য $ 0.00153518

VANTIS by Virtuals বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 297,360 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 193.68M VANTIS। গত 24 ঘণ্টায়, VANTIS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00153522 (নিম্ন) এবং $ 0.00187252 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00232995 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VANTIS গত ঘণ্টায় -14.51% এবং গত 7 দিনে -25.61% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 621.23-তে পৌঁছেছে।

VANTIS by Virtuals (VANTIS) এর মার্কেট তথ্য

$ 297.36K
$ 297.36K$ 297.36K

$ 621.23
$ 621.23$ 621.23

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

193.68M
193.68M 193.68M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VANTIS by Virtuals এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 297.36K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 621.23। VANTIS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 193.68M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.54M

VANTIS by Virtuals-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00153522
$ 0.00153522$ 0.00153522
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00187252
$ 0.00187252$ 0.00187252
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00153522
$ 0.00153522$ 0.00153522

$ 0.00187252
$ 0.00187252$ 0.00187252

$ 0.00232995
$ 0.00232995$ 0.00232995

$ 0
$ 0$ 0

-14.51%

-8.43%

-25.61%

-25.61%

VANTIS by Virtuals (VANTIS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, VANTIS by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000141362697160648 ছিল।
গত 30 দিনে, VANTIS by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, VANTIS by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, VANTIS by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000298213364444 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000141362697160648-8.43%
30 দিন$ 0--
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.0000000298213364444+0.00%

VANTIS by Virtuals এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য VANTIS by Virtuals (VANTIS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, VANTIS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
VANTIS by Virtuals (VANTIS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, VANTIS by Virtuals এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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VANTIS by Virtuals সম্পর্কে

VANTIS by Virtuals-এর বর্তমান দাম কত?

VANTIS by Virtuals-এর দাম Tk0.1888743157449499512000 এবং আজকে এটি -8.43% পরিবর্তিত হয়েছে।

VANTIS সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

VANTIS by Virtuals-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে VANTIS-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

VANTIS-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk0.2866554488528681580000 এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 193684305.8982556 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: VANTIS by Virtuals সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:57:16 (UTC+8)

VANTIS by Virtuals (VANTIS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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