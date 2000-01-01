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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ Robinhood Ecosystem টোকেনসমূহ

Robinhood Ecosystem সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07728
+1.34%
+10.64%
+11.80%
$ 13.24B
$ 279.59M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.49B
$ 1.45M
3
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999814
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.46B
$ 650.57M
4
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000003099
-1.58%
+19.80%
+17.98%
$ 1.29B
$ 237.64B
5
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6435
+2.71%
+13.82%
+15.58%
$ 430.31M
$ 483.56K
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1567
+1.57%
+13.69%
+15.29%
$ 155.12M
$ 4.20M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1306
+0.85%
+7.50%
+7.15%
$ 130.40M
$ 1.30M
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08738
-0.02%
+4.99%
+6.57%
$ 123.43M
$ 824.37K
9
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.008
0.00%
+0.00%
+0.10%
$ 120.51M
$ 37.04K
10
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08415
+0.70%
+13.64%
+16.78%
$ 116.57M
$ 3.93M
11
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.089124
-0.08%
+0.57%
+18.62%
$ 90.02M
$ 8.29M
12
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.014657
+0.78%
+9.65%
+4.32%
$ 77.28M
$ 6.30M
13
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008728
+1.40%
+14.14%
+13.19%
$ 60.56M
$ 141.01M
14
Purr
Purr
PURR
$ 0.09792
-0.01%
+26.34%
+39.83%
$ 55.49M
$ 784.06K
15
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.006677
+1.12%
+32.94%
+31.75%
$ 51.40M
$ 43.03M
16
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02919
-0.24%
+5.95%
-6.71%
$ 48.71M
$ 2.11M
17
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.000109
0.00%
+11.09%
+10.19%
$ 45.94M
$ 762.17M
18
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010854
+1.25%
+17.14%
+12.06%
$ 42.87M
$ 841.98B
19
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.28672
-2.84%
+8.82%
-21.58%
$ 40.69M
$ 772.14K
20
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.28M
--
21
Nock
Nock
NOCK
$ 0.017684
+4.67%
+25.63%
+109.76%
$ 38.39M
$ 7.46M
22
ELF
ELF
ELF
$ 0.04523
-0.22%
-9.60%
-23.84%
$ 37.21M
$ 1.19M
23
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01319
+0.08%
0.00%
-10.70%
$ 29.43M
$ 22.05M
24
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02081
+0.77%
+4.84%
+4.78%
$ 27.15M
$ 4.90M
25
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1422
+1.21%
-3.91%
+79.27%
$ 26.55M
$ 462.41K
26
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.006273
+1.09%
+4.34%
-43.59%
$ 25.20M
$ 14.06M
27
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000011668
+2.44%
+12.67%
+15.30%
$ 24.46M
$ 7.62T
28
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.02438603
+0.47%
+0.19%
+23.92%
$ 24.38M
$ 8.01M
29
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.00024
-0.53%
+5.07%
+0.04%
$ 24.08M
$ 256.64M
30
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010287
+1.07%
+11.22%
+0.30%
$ 23.90M
$ 67.28M
31
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04079
+0.39%
+7.01%
+5.41%
$ 22.68M
$ 2.07M
32
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006868
+0.86%
+25.04%
+3.68%
$ 22.59M
$ 2.86T
33
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
34
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01396
+0.78%
+11.87%
+10.38%
$ 14.14M
$ 5.07M
35
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.03181
+0.79%
+13.78%
+9.44%
$ 12.41M
$ 1.04M
36
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002848
-0.21%
+8.02%
+7.93%
$ 12.19M
$ 24.93M
37
What IF
What IF
IF
$ 0.01190271
-7.70%
-0.17%
+27.09%
$ 10.81M
$ 758.53K
38
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.00915
+1.45%
-16.17%
-22.87%
$ 10.55M
$ 49.89M
39
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0645
+0.15%
+3.51%
+9.27%
$ 9.58M
$ 150.95K
40
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2715
+0.44%
+0.22%
+3.47%
$ 8.16M
$ 84.21K
41
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3264
+0.09%
-1.25%
+34.70%
$ 4.49M
$ 183.62K
42
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.00408
+3.21%
+45.81%
+24.72%
$ 4.05M
$ 21.30M
43
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.00396158
+1.96%
+0.23%
-8.00%
$ 3.96M
$ 316.44K
44
Wen
Wen
WEN
$ 0.000004865
+9.62%
+76.88%
+66.47%
$ 3.71M
$ 21.59B
45
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00598201
-0.02%
+0.22%
+1.06%
$ 3.59M
$ 7.21K
46
Good In The Hood
Good In The Hood
GOOD
$ 0.00351069
+3.98%
+9.74%
+1,263.59%
$ 2.89M
$ 2.58M
47
GME
GME
GME
$ 0.0003884
+0.72%
+11.02%
+11.81%
$ 2.71M
$ 158.34M
48
NetNet
NetNet
NET
$ 408.28
+0.09%
+0.62%
+228.67%
$ 2.23M
$ 2.21M
49
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00216967
+3.34%
+0.09%
-9.23%
$ 2.17M
$ 2.66K
50
Arrow
Arrow
ARROW
$ 0.206831
-0.01%
-0.58%
-1.43%
$ 1.86M
$ 49.58K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Robinhood Ecosystem টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
Robinhood Ecosystem টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 261 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $24.60B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা Robinhood Ecosystem টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা Robinhood Ecosystem টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 179.90% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে HOOD সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো Robinhood Ecosystem টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 261 Robinhood Ecosystem টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় Robinhood Ecosystem টোকেনগুলোর মধ্যে DOGE, USDE, USDG অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
Robinhood Ecosystem বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব Robinhood Ecosystem টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $24.60B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

Robinhood Ecosystem সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।