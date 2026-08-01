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$1,000,000 TradFi Gala
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USDKG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.001 USD। USDKG-এর মার্কেট ক্যাপ 50,035,129 USD। USDKG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!USDKG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.001 USD। USDKG-এর মার্কেট ক্যাপ 50,035,129 USD। USDKG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

USDKG সম্পর্কে আরও

USDKG প্রাইসের তথ্য

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USDKG প্রাইস (USDKG)

তালিকাভুক্ত নয়

1 USDKG থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1
$1$1
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mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
USDKG (USDKG) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:53:38 (UTC+8)

USDKG-এর আজকের প্রাইস

আজ USDKG (USDKG)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.001, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.06% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান USDKG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি USDKG-এর জন্য $ 1.001

USDKG বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 50,035,129 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 50.00M USDKG। গত 24 ঘণ্টায়, USDKG এর ট্রেড হয়েছে $ 0.999502 (নিম্ন) এবং $ 1.001 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.021 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.992226

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, USDKG গত ঘণ্টায় +0.00% এবং গত 7 দিনে -0.07% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 6.15K-তে পৌঁছেছে।

USDKG (USDKG) এর মার্কেট তথ্য

$ 50.04M
$ 50.04M$ 50.04M

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

$ 50.04M
$ 50.04M$ 50.04M

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

USDKG এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 50.04M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 6.15K। USDKG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 50.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 50000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 50.04M

USDKG-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.999502
$ 0.999502$ 0.999502
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.999502
$ 0.999502$ 0.999502

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 0.992226
$ 0.992226$ 0.992226

+0.00%

+0.06%

-0.07%

-0.07%

USDKG (USDKG) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, USDKG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00063136 ছিল।
গত 30 দিনে, USDKG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002756754 ছিল।
গত 60 দিনে, USDKG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006874868 ছিল।
গত 90 দিনে, USDKG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000307574951424 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00063136+0.06%
30 দিন$ +0.0002756754+0.03%
60 দিন$ +0.0006874868+0.07%
90 দিন$ +0.000307574951424+0.00%

USDKG এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য USDKG (USDKG) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, USDKG এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
USDKG (USDKG) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, USDKG এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে USDKG এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? USDKG এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, USDKG প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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USDKG সম্পর্কে

USDKG-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

USDKG-এর মূল্য Tk123.15376051062084000, গত ২৪ ঘন্টায় 0.06% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

USDKG-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?

অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি USDKG-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

USDKG তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?

---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

USDKG-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?

প্রচলিত সরবরাহ 50000000.0 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।

USDKG-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?

গত একদিনে USDKG-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।

USDKG কীভাবে Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Tron Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?

Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Tron Ecosystem সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, USDKG-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: USDKG সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:53:38 (UTC+8)

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