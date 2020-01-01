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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ট্রন ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

ট্রন ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999244
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 182.97B
$ 101.56B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00068
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
3
Tron
Tron
TRX
$ 0.3376
0.00%
+0.66%
+0.45%
$ 31.74B
$ 23.55M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,984.19
+0.50%
+12.07%
+14.90%
$ 8.42B
$ 4.43
5
WETH
WETH
WETH
$ 2,287.32
+0.45%
+0.19%
+21.86%
$ 4.88B
$ 1.01B
6
USD1
USD1
USD1
$ 0.99949
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 4.39B
$ 5.99M
7
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.419241
+0.02%
0.00%
-0.09%
$ 3.12B
$ 819.03K
8
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001721
-0.17%
+1.18%
-5.51%
$ 1.55B
$ 33.91B
9
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.334553
-0.07%
+0.01%
+1.24%
$ 1.39B
$ 38.37M
10
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 1
0.00%
+0.13%
+0.06%
$ 1.36B
$ 357.18
11
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 71,874
+0.48%
+0.12%
+13.73%
$ 1.26B
$ 188.70K
12
United Stables
United Stables
U
$ 0.9999
-0.02%
-0.03%
-0.07%
$ 999.86M
$ 55.44K
13
JUST
JUST
JST
$ 0.10541
-0.45%
-1.60%
-0.79%
$ 902.65M
$ 784.56K
14
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08212
+0.05%
+1.13%
+11.89%
$ 875.83M
$ 3.29M
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
+0.01%
-0.05%
$ 493.82M
$ 5.80K
16
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01181406
0.00%
+0.01%
-0.36%
$ 463.45M
$ 4.53K
17
SUN
SUN
SUN
$ 0.017215
+0.05%
+1.56%
-5.41%
$ 330.47M
$ 8.35M
18
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002751
+0.51%
-1.33%
-2.38%
$ 272.58M
$ 202.74B
19
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002749
+0.04%
+3.00%
+5.90%
$ 271.24M
$ 267.60B
20
$ 218.69
+0.05%
-0.42%
-3.35%
$ 143.15M
$ 331.14
21
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08402
+0.70%
+13.64%
+16.78%
$ 116.57M
$ 3.93M
22
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.008961
+0.14%
+9.59%
+4.62%
$ 90.51M
$ 8.50M
23
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,476.93
+0.10%
+0.03%
+2.57%
$ 73.11M
$ 483.89K
24
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
25
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.98122
0.00%
0.00%
-1.79%
$ 61.77M
$ 4.03
26
USDKG
USDKG
USDKG
$ 0.999512
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 49.98M
$ 556.08
27
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 48.026
0.00%
-4.07%
-8.57%
$ 48.62M
$ 4.87K
28
OSK
OSK
OSK
$ 38.05
+1.79%
0.00%
+0.26%
$ 40.28M
$ 117.20
29
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003169
+0.03%
+9.26%
+2.81%
$ 31.65M
$ 2.13B
30
Black Phoenix
Black Phoenix
BPX
$ 0.00355661
+0.26%
+0.04%
+4.12%
$ 20.51M
$ 181.54
31
Striker
Striker
STKRI
$ 0.302903
0.00%
--
0.00%
$ 15.94M
$ 8.01K
32
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01193
-2.40%
+6.22%
+3.51%
$ 14.16M
$ 2.08M
33
Kyrgyz Som Stablecoin
Kyrgyz Som Stablecoin
KGST
$ 0.01139622
-0.05%
-0.00%
+0.12%
$ 6.13M
$ 1.62M
34
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.04031108
0.00%
--
-1.35%
$ 5.16M
$ 171.43
35
SUNDOG
SUNDOG
SUNDOG
$ 0.00399
+0.25%
+8.60%
+1.25%
$ 4.03M
$ 803.59K
36
PHT Stablecoin
PHT Stablecoin
PHT
$ 0.01607427
0.00%
--
0.00%
$ 3.62M
$ 101.08
37
PussFi
PussFi
PUSS
$ 0.004082
-0.10%
+0.62%
-1.98%
$ 3.56M
$ 8.78M
38
GMCoin
GMCoin
GMCOIN
$ 0.04782061
+0.83%
+0.13%
+15.33%
$ 3.43M
$ 2.41K
39
ROCK DAO
ROCK DAO
ROCK
$ 0.00032987
+0.08%
+0.08%
+4.77%
$ 1.77M
$ 783.37K
40
CashBackPro
CashBackPro
CBP
$ 0.0090841
+0.01%
0.00%
-17.15%
$ 1.75M
$ 9.99
41
Liberland LLD
Liberland LLD
LLD
$ 0.309634
+0.34%
+0.12%
+16.50%
$ 799.70K
$ 3.26K
42
PePeonTron
PePeonTron
PEPEONTRON
$ 0.00073095
+0.09%
+0.01%
-2.45%
$ 730.95K
$ 1.36K
43
TRON MASCOT
TRON MASCOT
SUNTRON
$ 0.00067056
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 670.56K
$ 49.87
44
Tron Bull Coin
Tron Bull Coin
TBULL
$ 0.00031198
-2.28%
--
-3.08%
$ 319.47K
$ 212.47
45
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.060356
+0.17%
+0.00%
+7.69%
$ 317.52K
$ 808.24K
46
JustMoney
JustMoney
JM
$ 4.03E-6
-9.84%
+16.40%
+2.28%
$ 264.51K
--
47
Suncat
Suncat
SUNCAT
$ 0.00019638
+1.80%
--
+0.41%
$ 196.38K
$ 356.67
48
SunWukong
SunWukong
SUNWUKONG
$ 0.00016525
+1.80%
--
-0.94%
$ 165.25K
$ 15.54
49
TTcoin
TTcoin
TC
$ 6.995E-5
-28.96%
+1.20%
-31.81%
$ 158.67K
--
50
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001445
-8.47%
+6.25%
-6.12%
$ 142.69K
$ 406.92M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ট্রন ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ট্রন ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 82 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $321.36B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ট্রন ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ট্রন ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 16.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে JM সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ট্রন ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 82 ট্রন ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ট্রন ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDT, USDC, TRX অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ট্রন ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ট্রন ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $321.36B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ট্রন ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।