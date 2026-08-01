Staked INV প্রাইস (SINV)
আজ Staked INV (SINV)-এর লাইভ প্রাইস $ 10.95, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SINV থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SINV-এর জন্য $ 10.95।
Staked INV বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,472,574 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 134.54K SINV। গত 24 ঘণ্টায়, SINV এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 11.46 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 7.82।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SINV গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -- পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 488.78-তে পৌঁছেছে।
Staked INV এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.47M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 488.78। SINV এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 134.54K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 143303.5032777835। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.47M।
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আজকে, Staked INV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Staked INV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Staked INV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Staked INV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
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|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Staked INV এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Staked INV-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Staked INV-এর লাইভ দাম হলো Tk1347.2673522082740000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি --% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
SINV-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
SINV-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Staked INV-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
SINV বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে SINV মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Staked INV-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Staked INV-এর বাজার মূল্য Tk181182728.21102711208000 হওয়ায় এটি #-- র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
SINV-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Staked INV-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk1410.0167905303032000, আর ATL হলো Tk962.1580542711144000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
SINV-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (134540.1457501573 টোকেন), Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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