Solomon USDv প্রাইস (USDV)
Solomon USDv(USDV) বর্তমানে 1.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.40MUSD। USDV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USDV থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDV এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Solomon USDv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Solomon USDv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001021000 ছিল।
গত 60 দিনে, Solomon USDv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001972000 ছিল।
গত 90 দিনে, Solomon USDv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0001021000
|-0.01%
|60 দিন
|$ -0.0001972000
|-0.01%
|90 দিন
|$ 0
|--
Solomon USDv এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
--
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited.
