Solomon USDv প্রাইস (USDV)

Solomon USDv (USDV) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1
$1$1
0.00%1D
আজকে Solomon USDv (USDV) এর প্রাইস

Solomon USDv(USDV) বর্তমানে 1.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.40MUSD। USDV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Solomon USDv এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
Solomon USDv এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.39M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USDV থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।

USD এ Solomon USDv (USDV) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Solomon USDv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Solomon USDv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001021000 ছিল।
গত 60 দিনে, Solomon USDv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001972000 ছিল।
গত 90 দিনে, Solomon USDv থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0001021000-0.01%
60 দিন$ -0.0001972000-0.01%
90 দিন$ 0--

Solomon USDv (USDV) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Solomon USDv এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

Solomon USDv (USDV) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Solomon USDv (USDV) কী?

Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited.

Solomon USDv (USDV) এর টোকেনোমিক্স

Solomon USDv (USDV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Solomon USDv (USDV) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

