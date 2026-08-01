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REI Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00148021 USD। REI-এর মার্কেট ক্যাপ 1,463,127 USD। REI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!REI Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00148021 USD। REI-এর মার্কেট ক্যাপ 1,463,127 USD। REI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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REI প্রাইসের তথ্য

REI কী

REI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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REI Network প্রাইস (REI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 REI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00148256
$0.00148256$0.00148256
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
REI Network (REI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:51:37 (UTC+8)

REI Network-এর আজকের প্রাইস

আজ REI Network (REI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00148021, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.47% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান REI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি REI-এর জন্য $ 0.00148021

REI Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,463,127 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 988.46M REI। গত 24 ঘণ্টায়, REI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00144452 (নিম্ন) এবং $ 0.00149893 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.354607 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00129939

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, REI গত ঘণ্টায় -0.88% এবং গত 7 দিনে +1.56% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 48.68K-তে পৌঁছেছে।

REI Network (REI) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 48.68K
$ 48.68K$ 48.68K

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

988.46M
988.46M 988.46M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

REI Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.46M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 48.68K। REI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 988.46M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.48M

REI Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00144452
$ 0.00144452$ 0.00144452
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00149893
$ 0.00149893$ 0.00149893
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00144452
$ 0.00144452$ 0.00144452

$ 0.00149893
$ 0.00149893$ 0.00149893

$ 0.354607
$ 0.354607$ 0.354607

$ 0.00129939
$ 0.00129939$ 0.00129939

-0.88%

+2.47%

+1.56%

+1.56%

REI Network (REI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, REI Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, REI Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003904083 ছিল।
গত 60 দিনে, REI Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007623398 ছিল।
গত 90 দিনে, REI Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000031672372526 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.47%
30 দিন$ -0.0003904083-26.37%
60 দিন$ -0.0007623398-51.50%
90 দিন$ +0.0000000031672372526+0.00%

REI Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য REI Network (REI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, REI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
REI Network (REI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, REI Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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REI Network সম্পর্কে

REI Network-এর বর্তমান দাম কত?

REI Network Tk0.1820985640183112368000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 2.46% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

REI-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 2.46% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি REI বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

REI Network-এর তুলনায় Smart Contract Platform,Layer 1 (L1) টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Smart Contract Platform,Layer 1 (L1) সেগমেন্টের মধ্যে, REI ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ REI Network-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk179996977.23729718416000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, REI #2469 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0.1777079047538734016000 থেকে Tk0.1844015380006669744000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

REI কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

REI Network ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে REI-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

988460444.0 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: REI Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:51:37 (UTC+8)

REI Network (REI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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