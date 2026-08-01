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Pharaoh Liquid Staking Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03290576 USD। P33-এর মার্কেট ক্যাপ 4,905,576 USD। P33-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Pharaoh Liquid Staking Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03290576 USD। P33-এর মার্কেট ক্যাপ 4,905,576 USD। P33-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

P33 সম্পর্কে আরও

P33 প্রাইসের তথ্য

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Pharaoh Liquid Staking Token প্রাইস (P33)

তালিকাভুক্ত নয়

1 P33 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.03300327
$0.03300327$0.03300327
+0.13%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Pharaoh Liquid Staking Token (P33) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:23:04 (UTC+8)

Pharaoh Liquid Staking Token-এর আজকের প্রাইস

আজ Pharaoh Liquid Staking Token (P33)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.03290576, যা গত 24 ঘণ্টায় 12.76% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান P33 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি P33-এর জন্য $ 0.03290576

Pharaoh Liquid Staking Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,905,576 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 148.98M P33। গত 24 ঘণ্টায়, P33 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02903401 (নিম্ন) এবং $ 0.03270752 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.053511 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00821947

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, P33 গত ঘণ্টায় +1.35% এবং গত 7 দিনে +17.71% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 47.57K-তে পৌঁছেছে।

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) এর মার্কেট তথ্য

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

$ 47.57K
$ 47.57K$ 47.57K

$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M

148.98M
148.98M 148.98M

148,979,095.9406137
148,979,095.9406137 148,979,095.9406137

Pharaoh Liquid Staking Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.91M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 47.57K। P33 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 148.98M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 148979095.9406137। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.90M

Pharaoh Liquid Staking Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.02903401
$ 0.02903401$ 0.02903401
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.03270752
$ 0.03270752$ 0.03270752
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.02903401
$ 0.02903401$ 0.02903401

$ 0.03270752
$ 0.03270752$ 0.03270752

$ 0.053511
$ 0.053511$ 0.053511

$ 0.00821947
$ 0.00821947$ 0.00821947

+1.35%

+12.76%

+17.71%

+17.71%

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Pharaoh Liquid Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00372285 ছিল।
গত 30 দিনে, Pharaoh Liquid Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0088957859 ছিল।
গত 60 দিনে, Pharaoh Liquid Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0083432554 ছিল।
গত 90 দিনে, Pharaoh Liquid Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000000451190708 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00372285+12.76%
30 দিন$ +0.0088957859+27.03%
60 দিন$ +0.0083432554+25.36%
90 দিন$ +0.00000000451190708+0.00%

Pharaoh Liquid Staking Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Pharaoh Liquid Staking Token (P33) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, P33 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Pharaoh Liquid Staking Token (P33) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Pharaoh Liquid Staking Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Pharaoh Liquid Staking Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? P33 এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Pharaoh Liquid Staking Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Pharaoh Liquid Staking Token (P33) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Avalanche EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Pharaoh Liquid Staking Token সম্পর্কে

Pharaoh Liquid Staking Token-এর বর্তমান দাম কত?

Pharaoh Liquid Staking Token Tk4.0481361725236183808000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 12.75% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

P33-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 12.75% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি P33 বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Pharaoh Liquid Staking Token-এর তুলনায় Decentralized Finance (DeFi),Avalanche Ecosystem টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Decentralized Finance (DeFi),Avalanche Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, P33 ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Pharaoh Liquid Staking Token-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk603494332.07632103808000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, P33 #1595 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk3.5718253009324951408000 থেকে Tk4.0237482685566204416000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

P33 কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Pharaoh Liquid Staking Token ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে P33-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

148979095.9406137 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Pharaoh Liquid Staking Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:23:04 (UTC+8)

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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