OG Peanut প্রাইস (PEANUT)
OG Peanut(PEANUT) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 543.32KUSD। PEANUT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PEANUT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PEANUT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, OG Peanut থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, OG Peanut থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, OG Peanut থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, OG Peanut থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+5.04%
|30 দিন
|$ 0
|-14.29%
|60 দিন
|$ 0
|+65.38%
|90 দিন
|$ 0
|--
OG Peanut এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.60%
+5.04%
+16.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future.
OG Peanut (PEANUT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PEANUTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
