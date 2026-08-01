ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন
Media Licensing Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00168474 USD। MLT-এর মার্কেট ক্যাপ 336,936 USD। MLT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Media Licensing Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00168474 USD। MLT-এর মার্কেট ক্যাপ 336,936 USD। MLT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MLT সম্পর্কে আরও

MLT প্রাইসের তথ্য

MLT কী

MLT হোয়াইটপেপার

MLT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MLT টোকেনোমিক্স

MLT প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Media Licensing Token লোগো

Media Licensing Token প্রাইস (MLT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MLT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00170388
$0.00170388$0.00170388
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Media Licensing Token (MLT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:04:02 (UTC+8)

Media Licensing Token-এর আজকের প্রাইস

আজ Media Licensing Token (MLT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00168474, যা গত 24 ঘণ্টায় 24.72% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MLT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MLT-এর জন্য $ 0.00168474

Media Licensing Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 336,936 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 200.00M MLT। গত 24 ঘণ্টায়, MLT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00134643 (নিম্ন) এবং $ 0.00169351 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.728855 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MLT গত ঘণ্টায় +1.33% এবং গত 7 দিনে +26.36% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 42.64-তে পৌঁছেছে।

Media Licensing Token (MLT) এর মার্কেট তথ্য

$ 336.94K
$ 336.94K$ 336.94K

$ 42.64
$ 42.64$ 42.64

$ 336.94K
$ 336.94K$ 336.94K

200.00M
200.00M 200.00M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Media Licensing Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 336.94K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 42.64। MLT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 200.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 200000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 336.94K

Media Licensing Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00134643
$ 0.00134643$ 0.00134643
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00169351
$ 0.00169351$ 0.00169351
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00134643
$ 0.00134643$ 0.00134643

$ 0.00169351
$ 0.00169351$ 0.00169351

$ 0.728855
$ 0.728855$ 0.728855

$ 0
$ 0$ 0

+1.33%

+24.72%

+26.36%

+26.36%

Media Licensing Token (MLT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Media Licensing Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00033417 ছিল।
গত 30 দিনে, Media Licensing Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004753910 ছিল।
গত 60 দিনে, Media Licensing Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005278637 ছিল।
গত 90 দিনে, Media Licensing Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000240726857633 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00033417+24.72%
30 দিন$ +0.0004753910+28.22%
60 দিন$ -0.0005278637-31.33%
90 দিন$ +0.000000240726857633+0.00%

Media Licensing Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Media Licensing Token (MLT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MLT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Media Licensing Token (MLT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Media Licensing Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Media Licensing Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MLT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Media Licensing Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Media Licensing Token সম্পর্কে

Media Licensing Token-এর বর্তমান দাম কত?

Tk0.2072188067827997952000 এ ট্রেডিং করছে, Media Licensing Token গত ২৪ ঘন্টায় 24.71% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে MLT-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 200000000.0 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Media Licensing Token-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk41442285.38656969728000, বিশ্বের #3854 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

MLT ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk0.1656075228323451264000 থেকে Tk0.2082974948506827648000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Media Licensing Token কীভাবে BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Ethereum Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Ethereum Ecosystem টোকেন হিসেবে, MLT উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Media Licensing Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:04:02 (UTC+8)

Media Licensing Token (MLT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Media Licensing Token সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01132
$0.01132$0.01132

+157.27%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.14054
$0.14054$0.14054

-21.30%

Optiview

Optiview

OV

$0.2933
$0.2933$0.2933

+8.62%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.009660
$0.009660$0.009660

+12.71%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.000090
$0.000090$0.000090

-10.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0.5646
$0.5646$0.5646

-5.90%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004086
$0.0004086$0.0004086

+63.44%

Bitway

Bitway

BTW

$0.389864
$0.389864$0.389864

-34.91%

Heima

Heima

HEI

$0.14307
$0.14307$0.14307

+3.92%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?