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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ মেটাভার্স টোকেনসমূহ

মেটাভার্স সেক্টরটি ইমারসিভ, ব্লকচেইন-ভিত্তিক ভার্চুয়াল জগত নিয়ে গঠিত যেখানে ব্যবহারকারীরা যোগাযোগ, নির্মাণ এবং ডিজিটাল এক্সপেরিয়েন্স মনিটাইজ করতে পারে। এই বিভাগের ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো ভার্চুয়াল জমি, অ্যাভটার এবং ডিজিটাল রিয়েল এস্টেট কেনার ক্ষেত্রে বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এগুলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি পরিবেশ এবং ডিসেন্ট্রালাইজড সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড প্রদান করে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Render
Render
RENDER
$ 1.403
+0.43%
+10.87%
+13.19%
$ 729.87M
$ 163.46K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002274
+0.26%
+14.26%
+13.69%
$ 218.31M
$ 6.89B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9334
-0.05%
+9.20%
+8.54%
$ 161.82M
$ 78.84K
4
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2696
-0.15%
+6.44%
+4.23%
$ 135.50M
$ 584.72K
5
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06796
+0.49%
+6.83%
+7.73%
$ 135.08M
$ 1.03M
6
$ 0.04203
+0.57%
+7.83%
+8.33%
$ 123.35M
$ 2.11M
7
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08412
+0.70%
+13.64%
+16.78%
$ 116.57M
$ 3.93M
8
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001944
+3.93%
+9.86%
+0.71%
$ 56.06M
$ 379.66M
9
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02546
+0.24%
+8.42%
+7.51%
$ 50.33M
$ 2.70M
10
XYO
XYO
XYO
$ 0.00301
-0.33%
+3.44%
+2.03%
$ 41.54M
$ 18.15M
11
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007692
+0.06%
+4.58%
+7.33%
$ 32.67M
$ 8.32M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001501
+0.88%
+12.99%
-0.99%
$ 25.13M
$ 5.80M
13
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.155
-0.16%
+9.40%
+11.44%
$ 23.16M
$ 21.57K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06586
-0.14%
+5.27%
+4.88%
$ 22.30M
$ 926.60K
15
Verse World
Verse World
VERSE
$ 0.01808011
+0.99%
+0.12%
+12.86%
$ 18.08M
$ 178.11K
16
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.447137
0.00%
+0.11%
+13.61%
$ 17.33M
$ 1.01M
17
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02045
+0.49%
+4.02%
+10.32%
$ 15.57M
$ 2.88M
18
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04228
+0.59%
+5.67%
+5.04%
$ 14.28M
$ 1.52M
19
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.1412
-0.19%
+4.11%
+10.15%
$ 13.96M
$ 937.90K
20
ALI
ALI
ALI
$ 0.001066
+1.81%
+3.09%
+2.79%
$ 9.73M
$ 6.69M
21
Decentrawood
Decentrawood
DEOD
$ 0.017621
+0.58%
+1.86%
-2.69%
$ 8.13M
$ 8.55M
22
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01513
-2.94%
+11.68%
+19.40%
$ 7.60M
$ 4.24M
23
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003534
+0.06%
+4.04%
+3.82%
$ 7.06M
$ 21.96M
24
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.005001
-1.15%
+16.35%
+8.60%
$ 6.14M
$ 5.30M
25
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001426
-0.98%
+6.37%
+4.65%
$ 5.84M
$ 4.21B
26
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.02023
0.00%
+0.35%
-9.20%
$ 5.40M
$ 195.15K
27
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00047653
+0.07%
+0.07%
+5.82%
$ 4.76M
$ 452.88
28
$ 0.02097
-0.80%
+17.74%
+10.72%
$ 3.57M
$ 137.46K
29
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.085061
-0.01%
--
+40.56%
$ 3.24M
$ 3.00
30
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000127
0.00%
+5.83%
+3.25%
$ 3.16M
$ 28.14M
31
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00954343
+0.25%
+0.07%
+4.11%
$ 2.80M
$ 16.94K
32
Africarare
Africarare
UBU
$ 0.00270155
0.00%
+0.00%
+6.55%
$ 2.70M
$ 1.79
33
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.0441953
+0.39%
+0.04%
+3.37%
$ 2.32M
$ 36.31K
34
BRN Metaverse
BRN Metaverse
BRN
$ 0.08457
-0.87%
+7.81%
+9.37%
$ 2.30M
$ 973.62K
35
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.00278
+0.29%
+6.36%
+4.32%
$ 2.24M
$ 22.39M
36
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00436533
0.00%
+13.78%
+2.93%
$ 2.18M
$ 2.79
37
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.021
-0.14%
+3.08%
+3.39%
$ 2.03M
$ 3.00M
38
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00377
0.00%
-1.31%
-4.33%
$ 1.99M
$ 11.97M
39
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00181681
0.00%
--
+0.33%
$ 1.88M
$ 32.49
40
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01747751
+0.01%
-0.02%
-0.67%
$ 1.63M
$ 1.00K
41
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00307546
+0.45%
+0.16%
+17.04%
$ 1.54M
$ 873.40
42
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01096934
+0.20%
0.00%
+1.00%
$ 1.50M
$ 38.66K
43
Atari
Atari
ATRI
$ 0.00018486
0.00%
--
+1.53%
$ 1.39M
$ 29.89
44
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.34065E-7
+0.47%
+18.40%
+20.61%
$ 1.34M
--
45
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00285214
0.00%
--
+1.20%
$ 1.30M
$ 121.87
46
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.0286398
+0.24%
+0.01%
-0.22%
$ 1.16M
$ 539.88
47
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00364692
+0.97%
+0.03%
-0.80%
$ 1.05M
$ 128.63K
48
Ethernity Chain
Ethernity Chain
ERN
$ 0.03097808
-0.03%
+0.21%
+25.13%
$ 929.37K
$ 77.77
49
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.0010441
+0.31%
+0.15%
+7.39%
$ 873.09K
$ 4.01K
50
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.01858
-9.80%
-16.95%
-68.10%
$ 828.54K
$ 4.32M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

মেটাভার্স ক্রিপ্টোকারেন্সি কী?
মেটাভার্স ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো ইমারসিভ, ব্লকচেইন-ভিত্তিক ভার্চুয়াল জগতগুলোর মধ্যে ব্যবহৃত নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা। মেটাভার্স টোকেনগুলো ব্যবহারকারীদের ডিজিটাল জমি কিনতে, ভার্চুয়াল পণ্য ট্রেড করতে এবং জটিল ভার্চুয়াল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়।
মেটাভার্স প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFT) কীভাবে কাজ করে?
মেটাভার্স প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে, নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFT) অনন্য ডিজিটাল অ্যাসেট যেমন ভার্চুয়াল রিয়েল এস্টেট পার্সেল, কাস্টম অ্যাভাটার এবং গেমের ভিতরের এক্সক্লুসিভ পরিধেয় জিনিসগুলোর মালিকানার যাচাইযোগ্য ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।
মেটাভার্স সেক্টরে ভার্চুয়াল রিয়েল এস্টেটের মূল্য কীসের দ্বারা চালিত হয়?
মেটাভার্সে ভার্চুয়াল রিয়েল এস্টেটের মূল্য ডিজিটাল জমির ঘাটতি, ভার্চুয়াল ল্যান্ডমার্কগুলোর কাছাকাছি অবস্থান এবং ভার্চুয়াল জমির মালিকদের বিজ্ঞাপন বা ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে ডিজিটাল স্পেসকে মনিটাইজ করার ক্ষমতার দ্বারা চালিত হয়।
ডিসেন্ট্রালাইজড অটোনোমাস অর্গানাইজেশন (DAO) মেটাভার্স প্রজেক্টগুলো কীভাবে পরিচালনা করে?
ডিসেন্ট্রালাইজড অটোনোমাস অর্গানাইজেশন (DAO) মেটাভার্স টোকেন হোল্ডারদের ইকোসিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোতে, যেমন ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের সফটওয়্যার আপগ্রেড এবং কমিউনিটি ট্রেজারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরাসরি ভোট দেওয়ার অনুমতি দিয়ে মেটাভার্স প্রজেক্টগুলো পরিচালনা করে।

ডিসক্লেইমার

মেটাভার্স সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।