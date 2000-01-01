মেটাভার্স সেক্টরটি ইমারসিভ, ব্লকচেইন-ভিত্তিক ভার্চুয়াল জগত নিয়ে গঠিত যেখানে ব্যবহারকারীরা যোগাযোগ, নির্মাণ এবং ডিজিটাল এক্সপেরিয়েন্স মনিটাইজ করতে পারে। এই বিভাগের ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো ভার্চুয়াল জমি, অ্যাভটার এবং ডিজিটাল রিয়েল এস্টেট কেনার ক্ষেত্রে বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এগুলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি পরিবেশ এবং ডিসেন্ট্রালাইজড সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড প্রদান করে।
মেটাভার্স সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।