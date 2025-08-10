MAIAR প্রাইস (MAIAR)
MAIAR(MAIAR) বর্তমানে 0.00045131USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 444.27KUSD। MAIAR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MAIAR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MAIAR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MAIAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MAIAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001783717 ছিল।
গত 60 দিনে, MAIAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002993505 ছিল।
গত 90 দিনে, MAIAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00200678681034977 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-7.83%
|30 দিন
|$ -0.0001783717
|-39.52%
|60 দিন
|$ -0.0002993505
|-66.32%
|90 দিন
|$ -0.00200678681034977
|-81.63%
MAIAR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.24%
-7.83%
+15.72%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MAIAR (MAIAR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
|1 MAIAR থেকে VND
₫11.87622265
|1 MAIAR থেকে AUD
A$0.0006905043
|1 MAIAR থেকে GBP
￡0.0003339694
|1 MAIAR থেকে EUR
€0.0003836135
|1 MAIAR থেকে USD
$0.00045131
|1 MAIAR থেকে MYR
RM0.0019135544
|1 MAIAR থেকে TRY
₺0.0183547777
|1 MAIAR থেকে JPY
¥0.06634257
|1 MAIAR থেকে ARS
ARS$0.597760095
|1 MAIAR থেকে RUB
₽0.0361002869
|1 MAIAR থেকে INR
₹0.0395889132
|1 MAIAR থেকে IDR
Rp7.2791925293
|1 MAIAR থেকে KRW
₩0.6268154328
|1 MAIAR থেকে PHP
₱0.0256118425
|1 MAIAR থেকে EGP
￡E.0.0219065874
|1 MAIAR থেকে BRL
R$0.0024506133
|1 MAIAR থেকে CAD
C$0.0006182947
|1 MAIAR থেকে BDT
৳0.0547619554
|1 MAIAR থেকে NGN
₦0.6911316209
|1 MAIAR থেকে UAH
₴0.0186436161
|1 MAIAR থেকে VES
Bs0.05776768
|1 MAIAR থেকে CLP
$0.43596546
|1 MAIAR থেকে PKR
Rs0.1278832016
|1 MAIAR থেকে KZT
₸0.2435539546
|1 MAIAR থেকে THB
฿0.0145863392
|1 MAIAR থেকে TWD
NT$0.013494169
|1 MAIAR থেকে AED
د.إ0.0016563077
|1 MAIAR থেকে CHF
Fr0.000361048
|1 MAIAR থেকে HKD
HK$0.0035382704
|1 MAIAR থেকে MAD
.د.م0.0040798424
|1 MAIAR থেকে MXN
$0.0083808267
|1 MAIAR থেকে PLN
zł0.0016427684
|1 MAIAR থেকে RON
лв0.0019631985
|1 MAIAR থেকে SEK
kr0.0043190367
|1 MAIAR থেকে BGN
лв0.0007536877
|1 MAIAR থেকে HUF
Ft0.1531385092
|1 MAIAR থেকে CZK
Kč0.0094684838
|1 MAIAR থেকে KWD
د.ك0.00013764955
|1 MAIAR থেকে ILS
₪0.0015479933