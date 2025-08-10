LEA AI প্রাইস (LEA)
LEA AI(LEA) বর্তমানে 0.00230509USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.32MUSD। LEA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LEA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LEA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LEA AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00013658 ছিল।
গত 30 দিনে, LEA AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000596082 ছিল।
গত 60 দিনে, LEA AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008819179 ছিল।
গত 90 দিনে, LEA AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001631532985780139 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00013658
|+6.30%
|30 দিন
|$ -0.0000596082
|-2.58%
|60 দিন
|$ -0.0008819179
|-38.25%
|90 দিন
|$ -0.001631532985780139
|-41.44%
LEA AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+4.72%
+6.30%
+10.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
LEA is an automated artificial intelligence with its own personality. It interacts with users in a unique way and responds to mentions, offering a personalized experience. LEA aims to make artificial intelligence accessible and engaging for all, by integrating features that allow users to explore its in-depth thoughts and responses. For more information, users can visit the official website leaai.org.
LEA AI (LEA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LEAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 LEA থেকে VND
₫60.65844335
|1 LEA থেকে AUD
A$0.0035267877
|1 LEA থেকে GBP
￡0.0017057666
|1 LEA থেকে EUR
€0.0019593265
|1 LEA থেকে USD
$0.00230509
|1 LEA থেকে MYR
RM0.0097735816
|1 LEA থেকে TRY
₺0.0937480103
|1 LEA থেকে JPY
¥0.33884823
|1 LEA থেকে ARS
ARS$3.053091705
|1 LEA থেকে RUB
₽0.1843841491
|1 LEA থেকে INR
₹0.2022024948
|1 LEA থেকে IDR
Rp37.1788657627
|1 LEA থেকে KRW
₩3.2014933992
|1 LEA থেকে PHP
₱0.1308138575
|1 LEA থেকে EGP
￡E.0.1118890686
|1 LEA থেকে BRL
R$0.0125166387
|1 LEA থেকে CAD
C$0.0031579733
|1 LEA থেকে BDT
৳0.2796996206
|1 LEA থেকে NGN
₦3.5299917751
|1 LEA থেকে UAH
₴0.0952232679
|1 LEA থেকে VES
Bs0.29505152
|1 LEA থেকে CLP
$2.22671694
|1 LEA থেকে PKR
Rs0.6531703024
|1 LEA থেকে KZT
₸1.2439648694
|1 LEA থেকে THB
฿0.0745005088
|1 LEA থেকে TWD
NT$0.068922191
|1 LEA থেকে AED
د.إ0.0084596803
|1 LEA থেকে CHF
Fr0.001844072
|1 LEA থেকে HKD
HK$0.0180719056
|1 LEA থেকে MAD
.د.م0.0208380136
|1 LEA থেকে MXN
$0.0428055213
|1 LEA থেকে PLN
zł0.0083905276
|1 LEA থেকে RON
лв0.0100271415
|1 LEA থেকে SEK
kr0.0220597113
|1 LEA থেকে BGN
лв0.0038495003
|1 LEA থেকে HUF
Ft0.7821631388
|1 LEA থেকে CZK
Kč0.0483607882
|1 LEA থেকে KWD
د.ك0.00070305245
|1 LEA থেকে ILS
₪0.0079064587