Kofi Aptos লোগো

Kofi Aptos প্রাইস (KAPT)

Kofi Aptos (KAPT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4.83
+3.20%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Kofi Aptos (KAPT) এর প্রাইস

Kofi Aptos(KAPT) বর্তমানে 4.83USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.44MUSD। KAPT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Kofi Aptos এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.21%
Kofi Aptos এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
6.10M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KAPT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KAPT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Kofi Aptos (KAPT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Kofi Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.149961 ছিল।
গত 30 দিনে, Kofi Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0479710770 ছিল।
গত 60 দিনে, Kofi Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2389937130 ছিল।
গত 90 দিনে, Kofi Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.149961+3.21%
30 দিন$ +0.0479710770+0.99%
60 দিন$ -0.2389937130-4.94%
90 দিন$ 0--

Kofi Aptos (KAPT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Kofi Aptos এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4.65
$ 4.87
$ 5.58
-0.13%

+3.21%

+17.15%

Kofi Aptos (KAPT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 29.44M
--
6.10M
Kofi Aptos (KAPT) কী?

Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Kofi Aptos (KAPT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Kofi Aptos (KAPT) এর টোকেনোমিক্স

Kofi Aptos (KAPT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KAPTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Kofi Aptos (KAPT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

KAPT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 KAPT থেকে VND
127,101.45
1 KAPT থেকে AUD
A$7.3899
1 KAPT থেকে GBP
3.5742
1 KAPT থেকে EUR
4.1055
1 KAPT থেকে USD
$4.83
1 KAPT থেকে MYR
RM20.4792
1 KAPT থেকে TRY
196.4361
1 KAPT থেকে JPY
¥710.01
1 KAPT থেকে ARS
ARS$6,397.335
1 KAPT থেকে RUB
386.3517
1 KAPT থেকে INR
423.6876
1 KAPT থেকে IDR
Rp77,903.2149
1 KAPT থেকে KRW
6,708.2904
1 KAPT থেকে PHP
274.1025
1 KAPT থেকে EGP
￡E.234.4482
1 KAPT থেকে BRL
R$26.2269
1 KAPT থেকে CAD
C$6.6171
1 KAPT থেকে BDT
586.0722
1 KAPT থেকে NGN
7,396.6137
1 KAPT থেকে UAH
199.5273
1 KAPT থেকে VES
Bs618.24
1 KAPT থেকে CLP
$4,665.78
1 KAPT থেকে PKR
Rs1,368.6288
1 KAPT থেকে KZT
2,606.5578
1 KAPT থেকে THB
฿156.1056
1 KAPT থেকে TWD
NT$144.417
1 KAPT থেকে AED
د.إ17.7261
1 KAPT থেকে CHF
Fr3.864
1 KAPT থেকে HKD
HK$37.8672
1 KAPT থেকে MAD
.د.م43.6632
1 KAPT থেকে MXN
$89.6931
1 KAPT থেকে PLN
17.5812
1 KAPT থেকে RON
лв21.0105
1 KAPT থেকে SEK
kr46.2231
1 KAPT থেকে BGN
лв8.0661
1 KAPT থেকে HUF
Ft1,638.9156
1 KAPT থেকে CZK
101.3334
1 KAPT থেকে KWD
د.ك1.47315
1 KAPT থেকে ILS
16.5669