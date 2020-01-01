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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,289.63
+0.78%
+19.40%
+22.05%
$ 276.51B
$ 356.29K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999222
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 182.96B
$ 97.26B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00085
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,989.46
+0.63%
+11.65%
+14.34%
$ 8.38B
$ 4.43
5
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.03%
+0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.45M
6
USD1
USD1
USD1
$ 0.99961
0.00%
-0.02%
-0.03%
$ 4.39B
$ 5.88M
7
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 1.95M
9
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.36B
$ 5.84M
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.631
+0.43%
+5.90%
+15.56%
$ 574.94M
$ 789.41K
11
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5653
-0.53%
+6.75%
+4.47%
$ 470.82M
$ 458.22K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002596
+1.53%
+12.68%
+12.54%
$ 228.26M
$ 285.76B
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 71,297
+0.37%
+0.11%
+14.19%
$ 212.51M
$ 33.20K
14
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1294
+0.23%
+7.88%
+6.64%
$ 130.10M
$ 1.32M
15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999985
+0.04%
0.00%
+0.02%
$ 114.38M
$ 6.91M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,110.25
+0.11%
+0.00%
+0.28%
$ 95.45M
--
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
18
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000003251
+0.78%
+19.25%
+23.35%
$ 32.23M
$ 2.80T
19
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01403
+0.65%
+11.38%
+8.86%
$ 14.00M
$ 5.10M
20
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.05975
-1.06%
+2.36%
-0.27%
$ 7.04M
$ 257.84K
21
PACT
PACT
PACT
$ 0.0001854
+0.26%
+0.06%
+62.99%
$ 6.14M
$ 41.23K
22
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02106
+0.76%
+2.78%
-5.51%
$ 5.86M
$ 2.75M
23
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034538
+0.17%
+0.03%
-1.10%
$ 4.64M
$ 19.92K
24
Thala APT
Thala APT
THAPT
$ 0.562118
-0.89%
+0.06%
+4.39%
$ 3.98M
$ 253.75
25
Amnis Aptos
Amnis Aptos
AMAPT
$ 0.564752
-0.44%
+0.06%
+4.39%
$ 3.58M
$ 566.79
26
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1718
+0.06%
+5.61%
+4.58%
$ 3.25M
$ 379.97K
27
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked Aptos
STAPT
$ 0.750856
0.00%
--
0.00%
$ 1.79M
$ 2.87K
28
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003506
0.00%
+1.80%
+1.92%
$ 1.72M
$ 61.02M
29
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
$ 0.683486
-0.37%
+0.06%
+4.18%
$ 1.38M
$ 180.61
30
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03777
-0.13%
+7.69%
+2.76%
$ 1.08M
$ 2.31M
31
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
32
Thala
Thala
THL
$ 0.00792556
-0.01%
+0.01%
+5.98%
$ 571.98K
$ 5.27K
33
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02745181
+0.58%
+0.15%
+14.35%
$ 261.98K
$ 2.12K
34
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
0.00%
$ 224.75K
$ 1.68
35
Gui Inu
Gui Inu
GUI
$ 1.49871E-7
0.00%
-18.50%
0.00%
$ 83.31K
--
36
DooDoo
DooDoo
DOODOO
$ 0.01768748
-0.17%
+0.13%
-0.32%
$ 74.29K
$ 1.17
37
Kofi Aptos
Kofi Aptos
KAPT
$ 0.53002
0.00%
-0.00%
-5.74%
$ 54.09K
$ 10.67
38
BUBBLES
BUBBLES
BUBBLES
$ 3.803E-5
0.00%
-2.20%
0.00%
$ 38.03K
--
39
Move Dollar
Move Dollar
MOD
$ 0.987933
-1.12%
-0.00%
-0.63%
$ 32.85K
$ 27.77K
40
AURO Finance
AURO Finance
AURO
$ 0.0001298
0.00%
--
0.00%
$ 16.07K
$ 0.01
41
Echo
Echo
ECHO
$ 0.00347
+0.06%
+4.84%
+3.65%
--
$ 16.64M
42
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001221
-0.80%
-8.37%
+11.74%
--
$ 42.33M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 42 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $559.81B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 19.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 42 অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে ETH, USDT, USDC অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $559.81B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

অ্যাপটস বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।