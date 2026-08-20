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Kitsumon-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। $KMC-এর মার্কেট ক্যাপ 13,329.11 USD। $KMC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Kitsumon-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। $KMC-এর মার্কেট ক্যাপ 13,329.11 USD। $KMC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

$KMC সম্পর্কে আরও

$KMC প্রাইসের তথ্য

$KMC কী

$KMC অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

$KMC টোকেনোমিক্স

$KMC প্রাইস পূর্বাভাস

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Kitsumon প্রাইস ($KMC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 $KMC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00000149
$0.00000149$0.00000149
-63.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Kitsumon ($KMC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:15:07 (UTC+8)

Kitsumon-এর আজকের প্রাইস

আজ Kitsumon ($KMC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান $KMC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি $KMC-এর জন্য $ 0

Kitsumon বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 13,329.11 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.95B $KMC। গত 24 ঘণ্টায়, $KMC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, $KMC গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Kitsumon ($KMC) এর মার্কেট তথ্য

$ 13.33K
$ 13.33K$ 13.33K

--
----

$ 110.58K
$ 110.58K$ 110.58K

8.95B
8.95B 8.95B

74,258,451,667.44348
74,258,451,667.44348 74,258,451,667.44348

Kitsumon এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 13.33K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। $KMC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.95B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 74258451667.44348। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 110.58K

Kitsumon-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
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24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
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24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

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0.00%

0.00%

Kitsumon ($KMC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Kitsumon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kitsumon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Kitsumon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Kitsumon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0-63.09%
60 দিন$ 0-63.16%
90 দিন----

Kitsumon এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Kitsumon ($KMC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, $KMC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Kitsumon ($KMC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Kitsumon এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Kitsumon এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? $KMC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Kitsumon প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Kitsumon ($KMC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Polygon Ecosystem

Kitsumon সম্পর্কে

Kitsumon-এর বর্তমান দাম কত?

Tk এ ট্রেডিং করছে, Kitsumon গত ২৪ ঘন্টায় --% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে $KMC-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 8950995768.0 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Kitsumon-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk1639086.2870429571272000, বিশ্বের #6724 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

$KMC ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Kitsumon কীভাবে Polygon Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Polygon Ecosystem টোকেন হিসেবে, $KMC উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Kitsumon সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:15:07 (UTC+8)

Kitsumon ($KMC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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