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Karrat-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00236077 USD। KARRAT-এর মার্কেট ক্যাপ 2,064,237 USD। KARRAT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Karrat-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00236077 USD। KARRAT-এর মার্কেট ক্যাপ 2,064,237 USD। KARRAT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

KARRAT সম্পর্কে আরও

KARRAT প্রাইসের তথ্য

KARRAT কী

KARRAT হোয়াইটপেপার

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Karrat প্রাইস (KARRAT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 KARRAT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00233839
$0.00233839$0.00233839
+2.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Karrat (KARRAT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:07:57 (UTC+8)

Karrat-এর আজকের প্রাইস

আজ Karrat (KARRAT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00236077, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.96% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KARRAT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KARRAT-এর জন্য $ 0.00236077

Karrat বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,064,237 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 874.44M KARRAT। গত 24 ঘণ্টায়, KARRAT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00227417 (নিম্ন) এবং $ 0.00257812 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.26 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00215009

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KARRAT গত ঘণ্টায় -1.11% এবং গত 7 দিনে +2.11% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 102.95K-তে পৌঁছেছে।

Karrat (KARRAT) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

$ 102.95K
$ 102.95K$ 102.95K

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

874.44M
874.44M 874.44M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Karrat এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.06M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 102.95K। KARRAT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 874.44M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.36M

Karrat-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00227417
$ 0.00227417$ 0.00227417
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00257812
$ 0.00257812$ 0.00257812
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00227417
$ 0.00227417$ 0.00227417

$ 0.00257812
$ 0.00257812$ 0.00257812

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 0.00215009
$ 0.00215009$ 0.00215009

-1.11%

+2.96%

+2.11%

+2.11%

Karrat (KARRAT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Karrat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Karrat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002257122 ছিল।
গত 60 দিনে, Karrat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008252793 ছিল।
গত 90 দিনে, Karrat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000026535467887 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.96%
30 দিন$ -0.0002257122-9.56%
60 দিন$ -0.0008252793-34.95%
90 দিন$ -0.00000026535467887-0.00%

Karrat এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Karrat (KARRAT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, KARRAT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Karrat (KARRAT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Karrat এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Karrat এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? KARRAT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Karrat প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Karrat সম্পর্কে

কোনটি Karrat-এর বর্তমান দাম?

Karrat (KARRAT) এখন Tk0.2903048841117225304000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 2.96% দামের পরিবর্তন প্রতিফলিত করছে। এই লাইভ ডেটা বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে দামের তথ্য সংযোজন করে ট্রেডারদের যেকোনো মুহূর্তে সঠিক বাজার মূল্যায়ন দেয়।

Karrat তার ইকোসিস্টেমে কী ভূমিকা পালন করে?

-- নেটওয়ার্কের একটি মূল অ্যাসেট এবং Infrastructure,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Gaming Governance Token,Governance সেক্টরের অংশ হিসেবে, KARRAT প্রায়শই পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স ভোটিং এবং তরলতার প্রণোদনা সহ অপরিহার্য ফাংশনগুলিকে চালিত করে। এর নকশা ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলির কাজ করার উপায়কে প্রভাবিত করতে পারে।

আজ KARRAT কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, KARRAT ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বিনিয়োগকারীদের প্রবল আগ্রহ, স্বাস্থ্যকর তরলতা এবং ছোট ও বড় ট্রেডারদের জন্য ভালো কার্যকারিতার ইঙ্গিত দেয়।

Karrat-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

আজকে প্রচলিত আছে 874442464.0 টোকেন, যা ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ পরিমাণ নির্ধারণ করে। প্রচলিত সরবরাহ বিনিয়োগকারীদের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি এবং দীর্ঘমেয়াদী টোকেন বিতরণের সম্ভাব্যতা অনুমান করতে সহায়তা করে।

KARRAT-এর বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্ক কত?

Karrat বর্তমানে #2182 র‍্যাঙ্কে রয়েছে এবং বাজার মূল্য হচ্ছে Tk253840095.84336033624000, যা তাকে তার সেক্টরের স্বীকৃত অ্যাসেটগুলির মধ্যে রাখে এবং বিনিয়োগকারীদের তার আপেক্ষিক আকার মাপার সহায়তা করে।

গত ২৪ ঘন্টায় Karrat কীভাবে পারফর্ম করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায় তার দাম 2.96% পরিবর্তন দেখিয়েছে। স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন ট্রেডিং মনোভাব, তরলতার পরিবর্তন বা -- নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত উন্নয়নের কারণে প্রভাবিত হতে পারে।

Karrat একই ক্যাটাগরির অনুরূপ অ্যাসেটগুলির সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

Infrastructure,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Gaming Governance Token,Governance সেগমেন্টের মধ্যে, KARRAT শক্তিশালী ট্রেডিং স্তর, উচ্চ তরলতা এবং তার ইকোসিস্টেমে চলমান ব্যবহারের কারণে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপ দেখায়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Karrat সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:07:57 (UTC+8)

Karrat (KARRAT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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