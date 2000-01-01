ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ গেমিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেনসমূহ

গেমিং গভর্নেন্স টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9337
+0.66%
+8.94%
+8.20%
$ 160.85M
$ 78.46K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1301
+0.23%
+7.88%
+6.64%
$ 130.10M
$ 1.32M
3
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.156
+0.51%
+9.67%
+11.38%
$ 23.14M
$ 21.80K
4
GMT
GMT
GMT
$ 0.0064575
+0.12%
+0.09%
+3.70%
$ 20.08M
$ 3.45M
5
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02042
-0.39%
+3.41%
+9.85%
$ 15.47M
$ 2.94M
6
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.14019
+0.68%
+2.59%
+15.01%
$ 13.95M
$ 924.19K
7
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02305
+0.30%
+1.94%
+5.96%
$ 10.24M
$ 2.57M
8
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0013934
-0.37%
+4.09%
-14.51%
$ 9.40M
$ 52.92M
9
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.0152
-1.56%
+16.77%
+24.78%
$ 7.90M
$ 4.14M
10
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.03149
+0.32%
+3.79%
+8.67%
$ 7.77M
$ 2.15M
11
XBorg
XBorg
XBG
$ 0.01259328
-0.54%
+0.19%
+18.35%
$ 6.46M
$ 15.87K
12
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00047577
0.00%
+0.07%
+5.52%
$ 4.76M
$ 452.15
13
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034538
+0.17%
+0.03%
-1.10%
$ 4.64M
$ 19.92K
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00339744
+0.13%
+0.03%
+0.61%
$ 4.51M
$ 3.11K
15
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00064134
0.00%
+338.58%
+350.06%
$ 2.95M
$ 9.95
16
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00959146
+0.06%
+0.06%
+5.52%
$ 2.81M
$ 17.38K
17
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.0439089
+0.01%
+0.04%
+2.18%
$ 2.33M
$ 36.66K
18
Karrat
Karrat
KARRAT
$ 0.00245465
-0.97%
+0.06%
+2.90%
$ 2.15M
$ 80.91K
19
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00181681
0.00%
--
+0.33%
$ 1.88M
$ 32.49
20
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01747621
-0.02%
-0.02%
-0.68%
$ 1.63M
$ 1.00K
21
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01087151
-0.35%
-0.00%
+0.55%
$ 1.49M
$ 37.57K
22
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.33444E-7
+1.42%
+18.10%
+20.20%
$ 1.33M
--
23
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116009
-0.01%
+0.06%
+3.87%
$ 1.02M
$ 1.54K
24
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00031914
-0.17%
+0.08%
+9.27%
$ 926.73K
$ 643.76
25
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 3.1198E-8
+64.31%
+63.90%
+15.76%
$ 803.66K
--
26
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00018747
-0.46%
+0.07%
-7.19%
$ 748.89K
$ 1.09K
27
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00251866
-0.02%
+0.01%
+0.42%
$ 729.13K
$ 1.04
28
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.2385
-0.68%
--
+20.02%
$ 669.08K
$ 446.83
29
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01802
+0.06%
-2.79%
+2.14%
$ 352.79K
$ 3.09M
30
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00260236
0.00%
--
-1.77%
$ 312.28K
$ 6.64
31
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005543
+0.25%
+1.85%
-3.21%
$ 305.43K
$ 111.86M
32
RFOX
RFOX
RFOX
$ 0.00014177
0.00%
--
+16.79%
$ 273.56K
$ 51.77
33
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.0011423
0.00%
0.00%
-0.28%
$ 219.10K
$ 8.82
34
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00144556
+0.06%
+0.07%
+26.19%
$ 139.55K
$ 216.76
35
Gamium
Gamium
GMM
$ 4.41E-6
-0.23%
-5.60%
-0.45%
$ 137.91K
--
36
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00024176
-0.12%
+0.08%
+6.17%
$ 118.35K
$ 5.00
37
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001894
0.00%
+0.16%
-1.91%
$ 106.06K
$ 44.28M
38
REVV
REVV
REVV
$ 8.521E-5
+1.10%
+11.30%
+13.40%
$ 94.58K
--
39
Bag
Bag
BAG
$ 1.501E-5
0.00%
+18.60%
+18.56%
$ 88.33K
--
40
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.568E-5
0.00%
+11.50%
+6.07%
$ 75.68K
--
41
Lucha
Lucha
LUCHA
$ 0.00594838
0.00%
--
-0.53%
$ 73.79K
$ 632.63
42
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.88E-6
+1.57%
+13.10%
+28.05%
$ 73.16K
--
43
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070679
-0.02%
--
+1.38%
$ 47.36K
$ 1.77
44
Gunstar Metaverse
Gunstar Metaverse
GSTS
$ 0.00011232
0.00%
0.00%
-1.90%
$ 40.66K
$ 284.06
45
Virtua
Virtua
TVK
$ 0.00040253
0.00%
--
0.00%
$ 32.98K
$ 313.54
46
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 8.277E-5
+2.02%
+12.10%
+13.31%
$ 28.62K
--
47
Perion
Perion
PERC
$ 0.00044844
0.00%
--
0.00%
$ 18.17K
$ 1.24
48
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00013555
-0.05%
+0.04%
-1.05%
$ 16.37K
$ 29.18
49
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00010113
0.00%
--
-6.16%
$ 14.86K
$ 18.65
50
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.104E-5
0.00%
-0.90%
-25.20%
$ 13.58K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

গেমিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
গেমিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 51 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $443.31M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা গেমিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা গেমিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 338.58% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে FITFI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো গেমিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 51 গেমিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় গেমিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে AXS, APE, ILV অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
গেমিং গভর্নেন্স টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব গেমিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $443.31M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

গেমিং গভর্নেন্স টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।