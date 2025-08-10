KBL সম্পর্কে আরও

Kabila লোগো

Kabila প্রাইস (KBL)

Kabila (KBL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00870925
-0.40%1D
আজকে Kabila (KBL) এর প্রাইস

Kabila(KBL) বর্তমানে 0.00870925USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.85MUSD। KBL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Kabila এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.40%
Kabila এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
212.46M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KBL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KBL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Kabila (KBL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Kabila থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kabila থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016452905 ছিল।
গত 60 দিনে, Kabila থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018570855 ছিল।
গত 90 দিনে, Kabila থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004181668827175394 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.40%
30 দিন$ -0.0016452905-18.89%
60 দিন$ -0.0018570855-21.32%
90 দিন$ -0.004181668827175394-32.43%

Kabila (KBL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Kabila এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00866981
$ 0.00866981$ 0.00866981

$ 0.00900089
$ 0.00900089$ 0.00900089

$ 0.03464478
$ 0.03464478$ 0.03464478

-0.90%

-0.40%

+2.75%

Kabila (KBL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

--
----

212.46M
212.46M 212.46M

Kabila (KBL) কী?

Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem.

Kabila (KBL) এর টোকেনোমিক্স

Kabila (KBL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KBLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Kabila (KBL) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

