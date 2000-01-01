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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ লঞ্চপ্যাড টোকেনসমূহ

লঞ্চপ্যাড সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1892
+0.79%
+13.80%
+14.97%
$ 632.52M
$ 1.94M
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.629
+0.43%
+5.90%
+15.56%
$ 574.94M
$ 789.41K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6474
+0.54%
+9.74%
+11.18%
$ 412.96M
$ 399.63K
4
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6893
+0.16%
+13.64%
+12.95%
$ 188.53M
$ 158.00K
5
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15146
+0.06%
+0.33%
-1.71%
$ 153.83M
$ 727.89K
6
Vision
Vision
VSN
$ 0.03738
+0.08%
+4.87%
+4.98%
$ 136.23M
$ 2.02M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1301
+0.23%
+7.88%
+6.64%
$ 130.10M
$ 1.32M
8
MetaDAO
MetaDAO
META
$ 4.87
-0.81%
+0.06%
+4.28%
$ 111.75M
$ 4.03M
9
FORM
FORM
FORM
$ 0.2442
+13.48%
+21.54%
+15.72%
$ 94.17M
$ 279.88K
10
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3504
+0.46%
+1.68%
-13.85%
$ 84.68M
$ 5.62M
11
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001093
+0.28%
+11.12%
+10.00%
$ 45.81M
$ 729.66M
12
PumpMeme
PumpMeme
PM
$ 1.14
0.00%
+0.11%
+15.02%
$ 36.51M
$ 130.14K
13
Nock
Nock
NOCK
$ 0.017321
-1.08%
+15.79%
+93.66%
$ 35.43M
$ 7.29M
14
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1427
-1.71%
-2.38%
+82.49%
$ 26.76M
$ 467.88K
15
LAB
LAB
LAB
$ 0.08276
-0.27%
+8.30%
-3.42%
$ 25.51M
$ 2.56M
16
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005103
+0.53%
+9.63%
+8.71%
$ 23.10M
$ 15.41M
17
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.869
0.00%
+4.47%
+2.68%
$ 19.88M
$ 21.75K
18
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020912
-0.10%
+7.30%
+2.78%
$ 19.62M
$ 3.51M
19
PinkSale
PinkSale
PINKSALE
$ 169.68
0.00%
--
+0.43%
$ 16.97M
$ 677.04
20
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.48
+0.78%
+0.06%
-2.15%
$ 15.42M
$ 278.26K
21
JOE
JOE
JOE
$ 0.02912
+0.96%
+9.31%
+4.11%
$ 13.42M
$ 2.00M
22
Metaplex
Metaplex
MPLX
$ 0.02794665
+0.13%
+0.12%
+16.17%
$ 13.33M
$ 1.09M
23
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.91
+0.23%
+7.28%
+5.79%
$ 12.79M
$ 7.54K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004726
+0.28%
+1.98%
-3.66%
$ 8.36M
$ 62.44M
25
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1708
+0.18%
-6.43%
+2.06%
$ 7.27M
$ 506.75K
26
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005599
-0.20%
+12.92%
+10.81%
$ 5.47M
$ 13.98M
27
Polkastarter
Polkastarter
POLS
$ 0.05226
+0.31%
+3.53%
+3.59%
$ 5.18M
$ 1.12M
28
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.01955
-0.49%
+4.73%
-0.64%
$ 4.22M
$ 3.02M
29
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00406282
+0.79%
+0.01%
-4.47%
$ 3.88M
$ 10.44
30
Trustswap
Trustswap
TRUSTSWAP
$ 0.03677
+0.79%
+2.16%
+11.19%
$ 3.69M
$ 243.90K
31
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00600506
+0.70%
+0.22%
+1.55%
$ 3.60M
$ 7.17K
32
Gems
Gems
GEMS
$ 0.005682
+0.62%
+14.39%
+16.03%
$ 3.40M
$ 12.59M
33
FEG Token
FEG Token
FEG
$ 0.00002917
+0.07%
+2.89%
-0.71%
$ 2.52M
$ 1.22B
34
XFee
XFee
XFEE
$ 12.2
-0.41%
+0.11%
+56.21%
$ 2.29M
$ 29.16K
35
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.00213
-0.28%
+2.63%
+25.16%
$ 2.10M
$ 45.03M
36
Allo
Allo
RWA
$ 0.001161
+0.26%
+1.40%
-1.11%
$ 2.08M
$ 45.81M
37
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01706
+0.35%
+2.27%
-11.20%
$ 1.91M
$ 2.78M
38
Block
Block
BLOCK
$ 0.00186102
+0.21%
+0.06%
+20.86%
$ 1.86M
$ 165.31K
39
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00123592
+1.14%
+0.03%
-0.73%
$ 1.58M
$ 223.94K
40
BOOP
BOOP
BOOP
$ 0.00500063
+0.15%
-0.00%
-0.28%
$ 1.56M
$ 31.35K
41
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.118989
-0.01%
-0.08%
-8.04%
$ 1.53M
$ 14.15K
42
Rich Quack
Rich Quack
QUACK
$ 2.915E-11
+1.73%
+21.40%
+19.05%
$ 1.31M
--
43
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0012939
+0.34%
+13.45%
+12.14%
$ 1.20M
$ 106.33M
44
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00014505
+4.24%
+0.05%
+30.24%
$ 1.16M
$ 20.52
45
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00096124
-13.46%
+0.04%
-7.15%
$ 1.15M
$ 14.10K
46
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 3.1198E-8
+64.31%
+63.90%
+15.76%
$ 803.66K
--
47
UNCX Network
UNCX Network
UNCX
$ 22.01
0.00%
--
0.00%
$ 802.85K
$ 207.72
48
Ethervista
Ethervista
VISTA
$ 0.8138
-0.06%
+15.54%
+15.96%
$ 746.49K
$ 79.19K
49
BaseStonk
BaseStonk
BSTONK
$ 0.0006816
+7.83%
+0.58%
+53.30%
$ 633.50K
$ 385.98K
50
BSCPAD
BSCPAD
BSCPAD
$ 0.00408551
+0.36%
+0.07%
+5.98%
$ 628.95K
$ 51.33

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

লঞ্চপ্যাড টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 149 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $2.91B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা লঞ্চপ্যাড টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 63.90% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে UFO সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো লঞ্চপ্যাড টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 149 লঞ্চপ্যাড টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলোর মধ্যে JUP, CAKE, VIRTUAL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
লঞ্চপ্যাড বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব লঞ্চপ্যাড টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $2.91B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

লঞ্চপ্যাড সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।