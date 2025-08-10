Giggles প্রাইস (GIGGLES)
Giggles(GIGGLES) বর্তমানে 0.00272538USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.72MUSD। GIGGLES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GIGGLES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GIGGLES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Giggles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00016481 ছিল।
গত 30 দিনে, Giggles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029345578 ছিল।
গত 60 দিনে, Giggles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008673535 ছিল।
গত 90 দিনে, Giggles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00016481
|+6.44%
|30 দিন
|$ +0.0029345578
|+107.68%
|60 দিন
|$ -0.0008673535
|-31.82%
|90 দিন
|$ 0
|--
Giggles এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-5.37%
+6.44%
+196.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Giggles (GIGGLES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GIGGLESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 GIGGLES থেকে VND
₫71.7183747
|1 GIGGLES থেকে AUD
A$0.0041698314
|1 GIGGLES থেকে GBP
￡0.0020167812
|1 GIGGLES থেকে EUR
€0.002316573
|1 GIGGLES থেকে USD
$0.00272538
|1 GIGGLES থেকে MYR
RM0.0115556112
|1 GIGGLES থেকে TRY
₺0.1108412046
|1 GIGGLES থেকে JPY
¥0.40063086
|1 GIGGLES থেকে ARS
ARS$3.60976581
|1 GIGGLES থেকে RUB
₽0.2180031462
|1 GIGGLES থেকে INR
₹0.2390703336
|1 GIGGLES থেকে IDR
Rp43.9577357814
|1 GIGGLES থেকে KRW
₩3.7852257744
|1 GIGGLES থেকে PHP
₱0.154665315
|1 GIGGLES থেকে EGP
￡E.0.1322899452
|1 GIGGLES থেকে BRL
R$0.0147988134
|1 GIGGLES থেকে CAD
C$0.0037337706
|1 GIGGLES থেকে BDT
৳0.3306976092
|1 GIGGLES থেকে NGN
₦4.1736196782
|1 GIGGLES থেকে UAH
₴0.1125854478
|1 GIGGLES থেকে VES
Bs0.34884864
|1 GIGGLES থেকে CLP
$2.63271708
|1 GIGGLES থেকে PKR
Rs0.7722636768
|1 GIGGLES থেকে KZT
₸1.4707785708
|1 GIGGLES থেকে THB
฿0.0880842816
|1 GIGGLES থেকে TWD
NT$0.081488862
|1 GIGGLES থেকে AED
د.إ0.0100021446
|1 GIGGLES থেকে CHF
Fr0.002180304
|1 GIGGLES থেকে HKD
HK$0.0213669792
|1 GIGGLES থেকে MAD
.د.م0.0246374352
|1 GIGGLES থেকে MXN
$0.0506103066
|1 GIGGLES থেকে PLN
zł0.0099203832
|1 GIGGLES থেকে RON
лв0.011855403
|1 GIGGLES থেকে SEK
kr0.0260818866
|1 GIGGLES থেকে BGN
лв0.0045513846
|1 GIGGLES থেকে HUF
Ft0.9247759416
|1 GIGGLES থেকে CZK
Kč0.0571784724
|1 GIGGLES থেকে KWD
د.ك0.0008312409
|1 GIGGLES থেকে ILS
₪0.0093480534