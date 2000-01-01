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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ Believe.app ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

Believe.app ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01160175
-0.20%
+0.15%
+24.73%
$ 11.60M
$ 478.43K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02209
+0.32%
+5.89%
+1.98%
$ 10.22M
$ 3.20M
3
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00123592
+1.14%
+0.03%
-0.73%
$ 1.58M
$ 223.94K
4
Avo
Avo
AVO
$ 0.00127782
-0.19%
+0.12%
+25.87%
$ 1.28M
$ 9.90K
5
Dupe
Dupe
DUPE
$ 0.00100332
-0.10%
-0.17%
-36.75%
$ 1.00M
$ 40.22K
6
Infraxa
Infraxa
INFRA
$ 0.00029991
-0.32%
+0.12%
+12.21%
$ 299.90K
$ 946.58
7
VIVA
VIVA
VIVA
$ 0.00016684
-0.17%
+0.14%
+16.46%
$ 166.84K
$ 53.11
8
Jatevo
Jatevo
JTVO
$ 0.00014529
-0.04%
+0.06%
+3.88%
$ 145.27K
$ 2.84K
9
VIRUS
VIRUS
VIRUS
$ 0.00012502
0.00%
--
+12.38%
$ 125.02K
$ 30.71
10
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00012135
-0.21%
+0.05%
-3.89%
$ 121.33K
$ 1.42K
11
AgentHub
AgentHub
DIRA
$ 5.889E-5
+2.04%
+9.60%
-12.21%
$ 58.82K
--
12
Startup
Startup
STARTUP
$ 5.824E-5
+2.03%
+17.10%
+11.06%
$ 57.65K
--
13
gooncoin
gooncoin
GOONC
$ 3.039E-5
+2.05%
+13.20%
+7.12%
$ 30.38K
--
14
Inbox
Inbox
INBOX
$ 2.833E-5
0.00%
-0.10%
-3.93%
$ 28.32K
--
15
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.438E-5
+2.01%
+11.80%
-0.04%
$ 24.37K
--
16
Giggles
Giggles
GIGGLES
$ 2.36E-5
0.00%
+0.70%
+2.08%
$ 21.85K
--
17
Yapper
Yapper
YAPPER
$ 1.933E-5
+5.40%
+12.00%
+9.83%
$ 19.33K
--
18
Noodle
Noodle
NOODLE
$ 1.77E-5
0.00%
+2.70%
0.00%
$ 17.70K
--
19
Yourself
Yourself
YOURSELF
$ 1.412E-5
+2.02%
+13.90%
+15.17%
$ 14.11K
--
20
WaterMinder
WaterMinder
WMDR
$ 1.35E-5
+2.12%
+13.40%
+14.41%
$ 13.50K
--
21
SocialCrab
SocialCrab
SCRB
$ 1.3E-5
0.00%
+2.60%
-0.54%
$ 13.00K
--
22
AfterHour
AfterHour
AH
$ 2.165E-5
0.00%
-2.20%
0.00%
$ 12.69K
--
23
FITCOIN
FITCOIN
FITCOIN
$ 1.341E-5
0.00%
-0.40%
-2.54%
$ 12.38K
--
24
CreatorGen
CreatorGen
CREATOR
$ 1.222E-5
0.00%
-9.30%
0.00%
$ 12.22K
--
25
Superfriend
Superfriend
SUPFRIEND
$ 1.128E-5
0.00%
-0.20%
-0.70%
$ 11.28K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Believe.app ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
Believe.app ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 25 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $26.89M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা Believe.app ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা Believe.app ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 17.10% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে STARTUP সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো Believe.app ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 25 Believe.app ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় Believe.app ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে KLED, PROMPT, BELIEVE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
Believe.app ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব Believe.app ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $26.89M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

Believe.app ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।