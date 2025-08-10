Gecky প্রাইস (GECKY)
Gecky(GECKY) বর্তমানে 0.00050609USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 35.09KUSD। GECKY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GECKY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GECKY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Gecky থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Gecky থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000063009 ছিল।
গত 60 দিনে, Gecky থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000161558 ছিল।
গত 90 দিনে, Gecky থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002359901981829821 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.68%
|30 দিন
|$ +0.0000063009
|+1.25%
|60 দিন
|$ -0.0000161558
|-3.19%
|90 দিন
|$ -0.0002359901981829821
|-31.80%
Gecky এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits.
