Etica প্রাইস (ETI)
Etica(ETI) বর্তমানে 0.060198USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 348.21KUSD। ETI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ETI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ETI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Etica থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01678196125914934 ছিল।
গত 30 দিনে, Etica থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0734911330 ছিল।
গত 60 দিনে, Etica থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0696512109 ছিল।
গত 90 দিনে, Etica থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02539147061540424 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.01678196125914934
|-21.80%
|30 দিন
|$ +0.0734911330
|+122.08%
|60 দিন
|$ +0.0696512109
|+115.70%
|90 দিন
|$ +0.02539147061540424
|+72.95%
Etica এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
-21.80%
+19.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol
Etica (ETI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ETIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
