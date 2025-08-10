Coinshift USDC প্রাইস (CSUSDC)
Coinshift USDC(CSUSDC) বর্তমানে 1.037USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.31MUSD। CSUSDC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CSUSDC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CSUSDC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Coinshift USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00020758 ছিল।
গত 30 দিনে, Coinshift USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0060531764 ছিল।
গত 60 দিনে, Coinshift USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0105516824 ছিল।
গত 90 দিনে, Coinshift USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.015682833933201 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00020758
|+0.02%
|30 দিন
|$ +0.0060531764
|+0.58%
|60 দিন
|$ +0.0105516824
|+1.02%
|90 দিন
|$ +0.015682833933201
|+1.54%
Coinshift USDC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+0.02%
+0.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners.
