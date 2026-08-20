Classic USD প্রাইস (USC)
আজ Classic USD (USC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.91221, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান USC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি USC-এর জন্য $ 0.91221।
Classic USD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 12,716.66 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 13.94K USC। গত 24 ঘণ্টায়, USC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.828455 (নিম্ন) এবং $ 0.914478 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.32 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.42294।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, USC গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে +8.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.36-তে পৌঁছেছে।
Classic USD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 12.72K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.36। USC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 13.94K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 13941.32062। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 12.72K।
+0.09%
+9.61%
+8.08%
+8.08%
আজকে, Classic USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.079781 ছিল।
গত 30 দিনে, Classic USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0314753499 ছিল।
গত 60 দিনে, Classic USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0017509870 ছিল।
গত 90 দিনে, Classic USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000799541115 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.079781
|+9.61%
|30 দিন
|$ +0.0314753499
|+3.45%
|60 দিন
|$ -0.0017509870
|-0.19%
|90 দিন
|$ -0.0000000799541115
|-0.00%
2040 সালে, Classic USD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Classic USD-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Classic USD-এর লাইভ দাম হলো Tk112.1838307383828216000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 9.60% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
USC-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
USC-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk101.88361834924736680000 থেকে Tk112.46274998736567888000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Classic USD-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
USC বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে USC মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Classic USD-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Classic USD-এর বাজার মূল্য Tk1563898.2613625845936000 হওয়ায় এটি #7597 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
USC-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Classic USD-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk162.3339544344672000, আর ATL হলো Tk52.0132747640254224000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
USC-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (13941.32062 টোকেন), Stablecoins,Polygon Ecosystem,Ethereum Classic Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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