Civic প্রাইস (CVC)
Civic(CVC) বর্তমানে 0.099009USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 79.47MUSD। CVC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CVC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CVC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Civic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00240768 ছিল।
গত 30 দিনে, Civic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0030220319 ছিল।
গত 60 দিনে, Civic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0076326830 ছিল।
গত 90 দিনে, Civic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01568242288900572 ছিল।
Civic এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.30%
+2.49%
+9.95%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity.
Civic (CVC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CVCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CVC থেকে VND
₫2,605.421835
|1 CVC থেকে AUD
A$0.15148377
|1 CVC থেকে GBP
￡0.07326666
|1 CVC থেকে EUR
€0.08415765
|1 CVC থেকে USD
$0.099009
|1 CVC থেকে MYR
RM0.41979816
|1 CVC থেকে TRY
₺4.02669603
|1 CVC থেকে JPY
¥14.554323
|1 CVC থেকে ARS
ARS$131.1374205
|1 CVC থেকে RUB
₽7.91972991
|1 CVC থেকে INR
₹8.68506948
|1 CVC থেকে IDR
Rp1,596.91913127
|1 CVC থেকে KRW
₩137.51161992
|1 CVC থেকে PHP
₱5.61876075
|1 CVC থেকে EGP
￡E.4.80589686
|1 CVC থেকে BRL
R$0.53761887
|1 CVC থেকে CAD
C$0.13564233
|1 CVC থেকে BDT
৳12.01375206
|1 CVC থেকে NGN
₦151.62139251
|1 CVC থেকে UAH
₴4.09006179
|1 CVC থেকে VES
Bs12.673152
|1 CVC থেকে CLP
$95.642694
|1 CVC থেকে PKR
Rs28.05519024
|1 CVC থেকে KZT
₸53.43119694
|1 CVC থেকে THB
฿3.19997088
|1 CVC থেকে TWD
NT$2.9603691
|1 CVC থেকে AED
د.إ0.36336303
|1 CVC থেকে CHF
Fr0.0792072
|1 CVC থেকে HKD
HK$0.77623056
|1 CVC থেকে MAD
.د.م0.89504136
|1 CVC থেকে MXN
$1.83859713
|1 CVC থেকে PLN
zł0.36039276
|1 CVC থেকে RON
лв0.43068915
|1 CVC থেকে SEK
kr0.94751613
|1 CVC থেকে BGN
лв0.16534503
|1 CVC থেকে HUF
Ft33.59573388
|1 CVC থেকে CZK
Kč2.07720882
|1 CVC থেকে KWD
د.ك0.030197745
|1 CVC থেকে ILS
₪0.33960087