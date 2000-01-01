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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) টোকেনসমূহ

বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.367
+0.08%
+14.70%
+8.53%
$ 1.24B
$ 3.87M
2
ENS
ENS
ENS
$ 4.388
+0.65%
+13.71%
+8.44%
$ 175.94M
$ 14.05K
3
BAS
BAS
BAS
$ 0.027083
-0.31%
+2.69%
+6.48%
$ 67.38M
$ 2.45M
4
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00631436
0.00%
--
+2.29%
$ 63.14M
$ 26.18
5
Billions
Billions
BILL
$ 0.02002
+0.50%
+5.27%
-11.55%
$ 48.52M
$ 3.47M
6
Gravity
Gravity
G
$ 0.004163
+0.63%
+4.55%
+16.60%
$ 45.09M
$ 26.77M
7
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003547
+3.93%
+5.07%
+9.69%
$ 44.69M
$ 30.52M
8
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02967
+0.37%
+7.22%
+0.27%
$ 41.40M
$ 1.96M
9
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007718
-0.06%
+5.82%
+7.18%
$ 32.61M
$ 8.31M
10
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005163
-0.57%
+12.31%
+7.09%
$ 27.37M
$ 36.76M
11
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3084
+0.55%
+9.18%
+6.42%
$ 21.87M
$ 208.58K
12
Civic
Civic
CVC
$ 0.01788026
+0.60%
+0.09%
+5.83%
$ 17.88M
$ 1.12M
13
Metadium
Metadium
META
$ 0.0066085
-0.12%
+0.03%
+5.56%
$ 11.51M
$ 82.20K
14
MetaMUI
MetaMUI
MMUI
$ 0.02328317
-0.01%
+0.04%
+4.98%
$ 11.08M
$ 596.56K
15
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2322
+2.01%
+12.03%
+16.09%
$ 7.42M
$ 190.02K
16
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0329
+3.99%
-3.97%
-13.52%
$ 5.60M
$ 184.69K
17
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004223
+1.29%
+4.12%
+3.68%
$ 5.13M
$ 14.36M
18
PoP Planet
PoP Planet
P
$ 0.02943381
+1.16%
+0.02%
+91.74%
$ 4.12M
$ 505.68K
19
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01188
+1.11%
+10.66%
+10.56%
$ 3.54M
$ 5.61M
20
Lifeform
Lifeform
LFT
$ 0.00399521
0.00%
--
0.00%
$ 2.46M
$ 846.76
21
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001973
+0.30%
+7.57%
+10.22%
$ 1.76M
$ 30.07M
22
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00064759
-0.06%
+0.19%
+31.80%
$ 1.62M
$ 365.71
23
IdOS
IdOS
IDOS
$ 0.00549239
-0.01%
+0.01%
-14.52%
$ 1.56M
$ 77.18K
24
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00097584
+1.85%
+0.22%
+4.96%
$ 976.01K
$ 20.94K
25
ORCIB
ORCIB
PALMO
$ 0.00031206
-0.03%
-0.01%
-6.73%
$ 819.15K
$ 850.66
26
$ 0.001123
+1.63%
+9.13%
-16.56%
$ 722.16K
$ 34.24M
27
myDid
myDid
SYL
$ 0.00006699
+0.22%
+14.61%
+28.14%
$ 517.73K
$ 326.54M
28
AVC
AVC
AVC
$ 0.00012031
-0.02%
-0.00%
-0.22%
$ 427.33K
$ 277.16
29
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00067408
+0.29%
-0.01%
-0.06%
$ 391.51K
$ 139.29
30
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00401201
+0.23%
+0.10%
+14.73%
$ 374.87K
$ 532.46
31
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001589
+2.25%
+9.50%
+5.25%
$ 350.09K
$ 24.99M
32
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
33
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00003895
-0.11%
+26.43%
+40.26%
$ 224.72K
$ 1.57B
34
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017243
0.00%
--
-0.10%
$ 172.43K
$ 3.76
35
Solana ID
Solana ID
SOLID
$ 0.00022405
-5.43%
-0.14%
-13.42%
$ 164.47K
$ 2.12K
36
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00113236
-0.01%
+0.02%
+3.27%
$ 112.76K
$ 151.89
37
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.137E-5
-2.11%
+5.40%
+3.54%
$ 106.80K
--
38
Hypersign Identity
Hypersign Identity
HID
$ 0.0029621
0.00%
--
+20.03%
$ 100.71K
$ 1.06
39
Wrapped G
Wrapped G
WG
$ 0.0041478
+0.27%
+0.05%
+16.64%
$ 98.51K
$ 840.71
40
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 9.77363E-7
+0.64%
+15.90%
+6.24%
$ 97.74K
--
41
BaaSid
BaaSid
BAAS
$ 8.94E-6
0.00%
-39.40%
-61.42%
$ 89.37K
--
42
Talent Protocol
Talent Protocol
TALENT
$ 0.00020814
-0.01%
+0.12%
+8.97%
$ 57.90K
$ 1.67K
43
SelfKey
SelfKey
KEY
$ 6.21E-6
0.00%
+2.50%
+2.48%
$ 37.23K
--
44
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0.00065645
-0.56%
+0.09%
+1.48%
$ 33.78K
$ 165.07
45
Clawvatar
Clawvatar
CLAWVATAR
$ 2.90483E-7
0.00%
-1.60%
+0.53%
$ 29.05K
--
46
Base Identity
Base Identity
BASEID
$ 2.55952E-7
0.00%
+17.80%
+18.03%
$ 25.60K
--
47
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.554E-5
0.00%
-8.50%
-8.46%
$ 16.15K
--
48
KGEN
KGEN
KGEN
$ 0.1742
-0.11%
+1.52%
-4.29%
--
$ 509.33K
49
ForU AI
ForU AI
FORU
$ 0.00921
+0.44%
+7.00%
+6.13%
--
$ 6.26M
50
JMDT
JMDT
JMDT
$ 1.1092
+0.01%
-0.20%
+42.12%
--
$ 126.52K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 51 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.89B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.43% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে TARA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 51 বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) টোকেনগুলোর মধ্যে WLD, ENS, BAS অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.89B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী (ডিআইডি) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।