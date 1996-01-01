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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ শক্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

শক্তি বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,873.59
+0.63%
+11.65%
+14.34%
$ 8.38B
$ 4.43
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.611
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.03%
+0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.45M
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.709
+0.78%
+13.16%
+9.50%
$ 2.32B
$ 289.10K
6
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.54
+0.17%
+11.68%
+13.16%
$ 1.52B
$ 2.73K
7
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.334773
+0.08%
+0.01%
+1.29%
$ 1.39B
$ 37.94M
8
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
0.00%
$ 858.46M
$ 172.53
9
Quant
Quant
QNT
$ 61.8
+1.61%
+8.38%
+5.06%
$ 739.70M
$ 686.56
10
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7725
+3.01%
+11.06%
+8.44%
$ 499.79M
$ 124.91K
11
Curve
Curve
CRV
$ 0.2698
-0.15%
+14.42%
+9.26%
$ 411.64M
$ 4.31M
12
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 122.76
+0.51%
+8.26%
+19.07%
$ 324.95M
$ 599.77
13
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002746
+0.15%
+1.89%
+5.95%
$ 270.84M
$ 266.18B
14
Compound
Compound
COMP
$ 18.65
+0.43%
+6.43%
+18.60%
$ 188.70M
$ 3.72K
15
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.4069
+0.44%
+6.35%
+2.18%
$ 175.56M
$ 180.35K
16
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9301
+0.66%
+8.94%
+8.20%
$ 160.85M
$ 78.46K
17
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01443
+1.12%
+10.04%
+7.74%
$ 157.03M
$ 5.60M
18
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.153893
+0.16%
+0.09%
+8.72%
$ 151.01M
$ 370.27K
19
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2787
-0.18%
+11.30%
+17.78%
$ 136.45M
$ 240.42K
20
BAT
BAT
BAT
$ 0.06365
+0.44%
+8.31%
+13.70%
$ 95.34M
$ 931.38K
21
Golem
Golem
GLM
$ 0.091964
+0.14%
+0.07%
+5.45%
$ 92.02M
$ 2.13M
22
Reserve Rights
Reserve Rights
RSR
$ 0.001283
+1.09%
+9.73%
+13.18%
$ 81.13M
$ 115.98M
23
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,131.3
+0.58%
+8.14%
+12.10%
$ 76.90M
$ 33.64
24
SNX
SNX
SNX
$ 0.2058
+0.24%
+8.53%
+6.47%
$ 71.42M
$ 362.67K
25
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2101
+0.19%
+5.23%
+5.18%
$ 68.77M
$ 328.62K
26
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.387
-0.37%
+7.51%
+5.16%
$ 63.39M
$ 9.31K
27
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003464
+1.13%
+7.36%
+9.45%
$ 61.45M
$ 225.58M
28
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001911
-1.09%
+5.54%
-2.51%
$ 53.80M
$ 371.96M
29
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1765
+0.68%
+10.33%
+14.91%
$ 50.86M
$ 386.27K
30
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02544
+0.36%
+8.35%
+7.52%
$ 50.23M
$ 2.74M
31
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3815
+0.44%
+4.03%
+10.71%
$ 38.44M
$ 168.44K
32
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.76
0.00%
+0.09%
+10.00%
$ 33.67M
$ 11.31M
33
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003849
+0.84%
+6.12%
+1.21%
$ 33.42M
$ 203.17M
34
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.138274
+1.27%
+0.38%
+47.85%
$ 33.32M
$ 1.81M
35
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.3017
+0.80%
+12.73%
+17.64%
$ 32.66M
$ 243.59K
36
Band
Band
BAND
$ 0.1648
+0.09%
+0.09%
+5.04%
$ 29.81M
$ 1.71M
37
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.051118
-0.13%
+0.11%
+4.57%
$ 29.34M
$ 372.09K
38
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.295
+0.20%
+5.28%
+12.46%
$ 25.84M
$ 199.82K
39
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.152
+0.51%
+9.67%
+11.38%
$ 23.14M
$ 21.80K
40
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03909044
+0.04%
+0.06%
+11.55%
$ 22.22M
$ 1.60M
41
DODO
DODO
DODO
$ 0.02013
-0.20%
-5.65%
-8.58%
$ 20.03M
$ 7.46M
42
Civic
Civic
CVC
$ 0.01788026
+0.60%
+0.09%
+5.83%
$ 17.88M
$ 1.12M
43
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01654051
+0.49%
+0.17%
+17.70%
$ 17.83M
$ 28.48K
44
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04098
+1.24%
+3.60%
-4.35%
$ 17.76M
$ 1.99M
45
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01217253
+0.03%
+0.04%
+3.23%
$ 17.63M
$ 3.14M
46
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002079
0.00%
+5.99%
+10.83%
$ 16.29M
$ 30.04M
47
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01635676
+0.36%
+0.07%
-5.66%
$ 15.79M
$ 2.12K
48
QuarkChain
QuarkChain
QKC
$ 0.002043
+0.15%
+5.14%
+2.00%
$ 14.81M
$ 27.10M
49
AVA
AVA
AVA
$ 0.1895
+0.53%
+13.07%
+7.23%
$ 14.01M
$ 325.46K
50
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008249
+0.97%
+2.16%
-9.25%
$ 11.02M
$ 8.08M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

শক্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
শক্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 86 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $105.35B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা শক্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা শক্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 14.42% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CRV সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো শক্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 86 শক্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় শক্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, WBTC, LINK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
শক্তি বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব শক্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $105.35B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

শক্তি বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।