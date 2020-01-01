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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ রোলআপ টোকেনসমূহ

রোলআপ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08872
-0.61%
+14.94%
+19.07%
$ 554.33M
$ 6.62M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1048
+1.24%
+9.35%
-2.06%
$ 210.38M
$ 680.67K
3
OP
OP
OP
$ 0.09147
+0.25%
+10.78%
+6.39%
$ 196.03M
$ 961.70K
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02475
+1.02%
+9.07%
+9.89%
$ 157.48M
$ 9.11M
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008845
-0.81%
+9.42%
+11.05%
$ 43.40M
$ 72.70M
6
$ 0.006228
-0.71%
+5.10%
+7.37%
$ 39.63M
$ 9.23M
7
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.26
0.00%
+0.04%
+4.82%
$ 36.06M
$ 127.65K
8
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45271
-0.42%
-1.00%
-8.34%
$ 30.47M
$ 128.54K
9
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02585446
+0.50%
+0.06%
+4.46%
$ 24.14M
$ 3.33M
10
Phala
Phala
PHA
$ 0.02299
-0.48%
+7.62%
+7.32%
$ 19.34M
$ 3.27M
11
Metis
Metis
METIS
$ 2.476
+0.49%
+7.16%
+5.97%
$ 18.61M
$ 27.66K
12
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0735
+0.41%
+4.26%
+4.70%
$ 14.31M
$ 778.65K
13
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008199
+1.63%
+4.43%
-6.61%
$ 11.29M
$ 8.08M
14
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01839
+0.16%
+5.67%
+3.13%
$ 9.10M
$ 3.19M
15
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0127
0.00%
+5.88%
-0.79%
$ 6.10M
$ 5.03M
16
Giant Mammoth
Giant Mammoth
GMMT
$ 0.001705
+0.60%
-7.17%
+2.43%
$ 3.53M
$ 11.36M
17
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.010602
-1.15%
+19.30%
+19.93%
$ 2.83M
$ 6.93M
18
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001978
+0.05%
+8.16%
+13.96%
$ 1.76M
$ 29.88M
19
Superseed
Superseed
SUPR
$ 0.00010029
0.00%
--
+13.04%
$ 1.00M
$ 446.16
20
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008324
-0.10%
+0.37%
+2.45%
$ 868.18K
$ 6.62M
21
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.118E-5
-5.17%
+45.80%
+4.49%
$ 541.72K
--
22
LightLink
LightLink
LL
$ 0.00120795
+0.03%
+0.01%
+0.62%
$ 98.65K
$ 31.59K
23
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
0.00%
$ 88.71K
--
24
ZKFair
ZKFair
ZKF
$ 4.9E-6
0.00%
-3.90%
0.00%
$ 48.97K
--
25
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00496592
+0.46%
+0.20%
+24.56%
$ 36.51K
$ 109.61
26
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.16084
-0.39%
+8.18%
-12.70%
--
$ 368.95K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

রোলআপ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
রোলআপ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 26 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.38B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা রোলআপ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা রোলআপ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 45.80% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MYRIA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো রোলআপ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 26 রোলআপ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় রোলআপ টোকেনগুলোর মধ্যে ARB, IMX, OP অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
রোলআপ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব রোলআপ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.38B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

রোলআপ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।