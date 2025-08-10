SyrupUSDC প্রাইস (SYRUPUSDC)
SyrupUSDC(SYRUPUSDC) বর্তমানে 1.12USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 943.38MUSD। SYRUPUSDC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SYRUPUSDC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SYRUPUSDC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SyrupUSDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00066158 ছিল।
গত 30 দিনে, SyrupUSDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0061406240 ছিল।
গত 60 দিনে, SyrupUSDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0122590720 ছিল।
গত 90 দিনে, SyrupUSDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0215053783590374 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00066158
|+0.06%
|30 দিন
|$ +0.0061406240
|+0.55%
|60 দিন
|$ +0.0122590720
|+1.09%
|90 দিন
|$ +0.0215053783590374
|+1.96%
SyrupUSDC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
+0.06%
+0.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.
SyrupUSDC (SYRUPUSDC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SYRUPUSDCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
