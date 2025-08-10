Usual USD প্রাইস (USD0)
Usual USD(USD0) বর্তমানে 0.997674USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 577.39MUSD। USD0 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USD0 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USD0 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Usual USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001312698774712 ছিল।
গত 30 দিনে, Usual USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001749920 ছিল।
গত 60 দিনে, Usual USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000148653 ছিল।
গত 90 দিনে, Usual USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004947070507048 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0001312698774712
|-0.01%
|30 দিন
|$ -0.0001749920
|-0.01%
|60 দিন
|$ -0.0000148653
|-0.00%
|90 দিন
|$ -0.0004947070507048
|-0.04%
Usual USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.01%
-0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.
Usual USD (USD0) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USD0টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 USD0 থেকে VND
₫26,253.79131
|1 USD0 থেকে AUD
A$1.52644122
|1 USD0 থেকে GBP
￡0.73827876
|1 USD0 থেকে EUR
€0.8480229
|1 USD0 থেকে USD
$0.997674
|1 USD0 থেকে MYR
RM4.23013776
|1 USD0 থেকে TRY
₺40.57540158
|1 USD0 থেকে JPY
¥146.658078
|1 USD0 থেকে ARS
ARS$1,321.419213
|1 USD0 থেকে RUB
₽79.80394326
|1 USD0 থেকে INR
₹87.51596328
|1 USD0 থেকে IDR
Rp16,091.51387622
|1 USD0 থেকে KRW
₩1,385.64946512
|1 USD0 থেকে PHP
₱56.6179995
|1 USD0 থেকে EGP
￡E.48.42709596
|1 USD0 থেকে BRL
R$5.41736982
|1 USD0 থেকে CAD
C$1.36681338
|1 USD0 থেকে BDT
৳121.05776316
|1 USD0 থেকে NGN
₦1,527.82798686
|1 USD0 থেকে UAH
₴41.21391294
|1 USD0 থেকে VES
Bs127.702272
|1 USD0 থেকে CLP
$963.753084
|1 USD0 থেকে PKR
Rs282.70090464
|1 USD0 থেকে KZT
₸538.40475084
|1 USD0 থেকে THB
฿32.24482368
|1 USD0 থেকে TWD
NT$29.8304526
|1 USD0 থেকে AED
د.إ3.66146358
|1 USD0 থেকে CHF
Fr0.7981392
|1 USD0 থেকে HKD
HK$7.82176416
|1 USD0 থেকে MAD
.د.م9.01897296
|1 USD0 থেকে MXN
$18.52680618
|1 USD0 থেকে PLN
zł3.63153336
|1 USD0 থেকে RON
лв4.3398819
|1 USD0 থেকে SEK
kr9.54774018
|1 USD0 থেকে BGN
лв1.66611558
|1 USD0 থেকে HUF
Ft338.53074168
|1 USD0 থেকে CZK
Kč20.93120052
|1 USD0 থেকে KWD
د.ك0.30429057
|1 USD0 থেকে ILS
₪3.42202182