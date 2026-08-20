Janus Henderson Anemoy Treasury Fund প্রাইস (JTRSY)
আজ Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.11, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JTRSY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JTRSY-এর জন্য $ 1.11।
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 873,255,450 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 784.22M JTRSY। গত 24 ঘণ্টায়, JTRSY এর ট্রেড হয়েছে $ 1.11 (নিম্ন) এবং $ 1.11 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.11 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.085।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JTRSY গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +0.07% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 873.26M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। JTRSY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 784.22M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 784219130.721184। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 873.26M।
+0.01%
+0.01%
+0.07%
+0.07%
আজকে, Janus Henderson Anemoy Treasury Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000117 ছিল।
গত 30 দিনে, Janus Henderson Anemoy Treasury Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0032842680 ছিল।
গত 60 দিনে, Janus Henderson Anemoy Treasury Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0063388770 ছিল।
গত 90 দিনে, Janus Henderson Anemoy Treasury Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003535 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.000117
|+0.01%
|30 দিন
|$ +0.0032842680
|+0.30%
|60 দিন
|$ +0.0063388770
|+0.57%
|90 দিন
|$ -0.003535
|-0.00%
2040 সালে, Janus Henderson Anemoy Treasury Fund এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Janus Henderson Anemoy Treasury Fund-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund-এর মূল্য Tk136.4930704348428000, গত ২৪ ঘন্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।
JTRSY-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?
অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি JTRSY-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?
---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।
JTRSY-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?
প্রচলিত সরবরাহ 784219130.721184 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?
গত একদিনে Janus Henderson Anemoy Treasury Fund-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।
JTRSY কীভাবে Tokenized Assets,Avalanche Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Plume Network Ecosystem,Monad Ecosystem,Tokenized Treasuries প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?
Tokenized Assets,Avalanche Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Plume Network Ecosystem,Monad Ecosystem,Tokenized Treasuries সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, JTRSY-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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