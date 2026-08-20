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BRL1-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.193183 USD। BRL1-এর মার্কেট ক্যাপ 2,644,091 USD। BRL1-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!BRL1-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.193183 USD। BRL1-এর মার্কেট ক্যাপ 2,644,091 USD। BRL1-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BRL1 সম্পর্কে আরও

BRL1 প্রাইসের তথ্য

BRL1 কী

BRL1 হোয়াইটপেপার

BRL1 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BRL1 টোকেনোমিক্স

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BRL1 প্রাইস (BRL1)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BRL1 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.193179
$0.193179$0.193179
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
BRL1 (BRL1) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:25:17 (UTC+8)

BRL1-এর আজকের প্রাইস

আজ BRL1 (BRL1)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.193183, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.78% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BRL1 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BRL1-এর জন্য $ 0.193183

BRL1 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,644,091 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 13.69M BRL1। গত 24 ঘণ্টায়, BRL1 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.191502 (নিম্ন) এবং $ 0.194005 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.204807 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.178265

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BRL1 গত ঘণ্টায় +0.00% এবং গত 7 দিনে +0.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 521.14K-তে পৌঁছেছে।

BRL1 (BRL1) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

$ 521.14K
$ 521.14K$ 521.14K

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

13.69M
13.69M 13.69M

13,686,917.54
13,686,917.54 13,686,917.54

BRL1 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.64M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 521.14K। BRL1 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 13.69M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 13686917.54। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.64M

BRL1-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.191502
$ 0.191502$ 0.191502
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.194005
$ 0.194005$ 0.194005
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.191502
$ 0.191502$ 0.191502

$ 0.194005
$ 0.194005$ 0.194005

$ 0.204807
$ 0.204807$ 0.204807

$ 0.178265
$ 0.178265$ 0.178265

+0.00%

+0.78%

+0.16%

+0.16%

BRL1 (BRL1) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, BRL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00150031 ছিল।
গত 30 দিনে, BRL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0032449141 ছিল।
গত 60 দিনে, BRL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004047377 ছিল।
গত 90 দিনে, BRL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000054761637325 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00150031+0.78%
30 দিন$ -0.0032449141-1.67%
60 দিন$ -0.0004047377-0.20%
90 দিন$ +0.0000054761637325+0.00%

BRL1 এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য BRL1 (BRL1) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BRL1 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
BRL1 (BRL1) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, BRL1 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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BRL1 সম্পর্কে

BRL1-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk23.75745944932597524000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.78% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

BRL1-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, BRL1 উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

BRL1-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের BRL1 বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

BRL1-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk23.55073168687111656000 থেকে Tk23.85854821835506140000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

BRL1-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং BRL1-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BRL1 সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:25:17 (UTC+8)

BRL1 (BRL1) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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