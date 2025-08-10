BPX সম্পর্কে আরও

Black Phoenix লোগো

Black Phoenix প্রাইস (BPX)

তালিকাভুক্ত নয়

Black Phoenix (BPX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0054987$0.0054987
+1.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Black Phoenix (BPX) এর প্রাইস

Black Phoenix(BPX) বর্তমানে 0.0054987USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.47MUSD। BPX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Black Phoenix এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.54%
Black Phoenix এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.54B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BPX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BPX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Black Phoenix (BPX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Black Phoenix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Black Phoenix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010510974 ছিল।
গত 60 দিনে, Black Phoenix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5883989647 ছিল।
গত 90 দিনে, Black Phoenix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015660031770890755 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.54%
30 দিন$ +0.0010510974+19.12%
60 দিন$ +0.5883989647+10,700.69%
90 দিন$ -0.0015660031770890755-22.16%

Black Phoenix (BPX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Black Phoenix এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00540788
$ 0.00551902
$ 3.37
+0.21%

+1.54%

+8.83%

Black Phoenix (BPX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.47M
--
1.54B
Black Phoenix (BPX) কী?

Black Phoenix is a cryptocurrency with bright future ahead ,that bring benefits more and more for its holders and wants to make you a major investor in digital currency market.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Black Phoenix (BPX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Black Phoenix (BPX) এর টোকেনোমিক্স

Black Phoenix (BPX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BPXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Black Phoenix (BPX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

