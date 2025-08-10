Based Beast Coin প্রাইস (BEAST)
Based Beast Coin(BEAST) বর্তমানে 0.01680455USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 168.05KUSD। BEAST থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BEAST থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BEAST এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Based Beast Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00085877 ছিল।
গত 30 দিনে, Based Beast Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0056661564 ছিল।
গত 60 দিনে, Based Beast Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0064390296 ছিল।
গত 90 দিনে, Based Beast Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.004975544685428723 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00085877
|+5.39%
|30 দিন
|$ +0.0056661564
|+33.72%
|60 দিন
|$ +0.0064390296
|+38.32%
|90 দিন
|$ +0.004975544685428723
|+42.06%
Based Beast Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.37%
+5.39%
+20.85%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Based Beast Coin (BEAST) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BEASTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 BEAST থেকে VND
₫442.21173325
|1 BEAST থেকে AUD
A$0.0257109615
|1 BEAST থেকে GBP
￡0.012435367
|1 BEAST থেকে EUR
€0.0142838675
|1 BEAST থেকে USD
$0.01680455
|1 BEAST থেকে MYR
RM0.071251292
|1 BEAST থেকে TRY
₺0.6834410485
|1 BEAST থেকে JPY
¥2.47026885
|1 BEAST থেকে ARS
ARS$22.257626475
|1 BEAST থেকে RUB
₽1.3441959545
|1 BEAST থেকে INR
₹1.474095126
|1 BEAST থেকে IDR
Rp271.0410910865
|1 BEAST থেকে KRW
₩23.339503404
|1 BEAST থেকে PHP
₱0.9536582125
|1 BEAST থেকে EGP
￡E.0.815692857
|1 BEAST থেকে BRL
R$0.0912487065
|1 BEAST থেকে CAD
C$0.0230222335
|1 BEAST থেকে BDT
৳2.039064097
|1 BEAST থেকে NGN
₦25.7343198245
|1 BEAST থেকে UAH
₴0.6941959605
|1 BEAST থেকে VES
Bs2.1509824
|1 BEAST থেকে CLP
$16.2331953
|1 BEAST থেকে PKR
Rs4.761737288
|1 BEAST থেকে KZT
₸9.068743453
|1 BEAST থেকে THB
฿0.543123056
|1 BEAST থেকে TWD
NT$0.502456045
|1 BEAST থেকে AED
د.إ0.0616726985
|1 BEAST থেকে CHF
Fr0.01344364
|1 BEAST থেকে HKD
HK$0.131747672
|1 BEAST থেকে MAD
.د.م0.151913132
|1 BEAST থেকে MXN
$0.3120604935
|1 BEAST থেকে PLN
zł0.061168562
|1 BEAST থেকে RON
лв0.0730997925
|1 BEAST থেকে SEK
kr0.1608195435
|1 BEAST থেকে BGN
лв0.0280635985
|1 BEAST থেকে HUF
Ft5.702119906
|1 BEAST থেকে CZK
Kč0.352559459
|1 BEAST থেকে KWD
د.ك0.00512538775
|1 BEAST থেকে ILS
₪0.0576396065