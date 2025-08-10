Aura BAL প্রাইস (AURABAL)
Aura BAL(AURABAL) বর্তমানে 6.05USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.21MUSD। AURABAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AURABAL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AURABAL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aura BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.485321 ছিল।
গত 30 দিনে, Aura BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.2557600450 ছিল।
গত 60 দিনে, Aura BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.1657157400 ছিল।
গত 90 দিনে, Aura BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.803200005521466 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.485321
|+8.73%
|30 দিন
|$ +2.2557600450
|+37.29%
|60 দিন
|$ +3.1657157400
|+52.33%
|90 দিন
|$ +1.803200005521466
|+42.46%
Aura BAL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.40%
+8.73%
+19.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.
