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Aave v3 cbETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2,547.85 USD। ACBETH-এর মার্কেট ক্যাপ 127,338,936 USD। ACBETH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Aave v3 cbETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2,547.85 USD। ACBETH-এর মার্কেট ক্যাপ 127,338,936 USD। ACBETH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ACBETH সম্পর্কে আরও

ACBETH প্রাইসের তথ্য

ACBETH কী

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Aave v3 cbETH প্রাইস (ACBETH)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ACBETH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$2,563.03
$2,563.03$2,563.03
+0.17%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Aave v3 cbETH (ACBETH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:32:00 (UTC+8)

Aave v3 cbETH-এর আজকের প্রাইস

আজ Aave v3 cbETH (ACBETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,547.85, যা গত 24 ঘণ্টায় 17.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ACBETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ACBETH-এর জন্য $ 2,547.85

Aave v3 cbETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 127,338,936 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 49.98K ACBETH। গত 24 ঘণ্টায়, ACBETH এর ট্রেড হয়েছে $ 2,176.58 (নিম্ন) এবং $ 2,608.92 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 27,913 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1,534.52

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ACBETH গত ঘণ্টায় -0.55% এবং গত 7 দিনে +18.24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Aave v3 cbETH (ACBETH) এর মার্কেট তথ্য

$ 127.34M
$ 127.34M$ 127.34M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 127.34M
$ 127.34M$ 127.34M

49.98K
49.98K 49.98K

49,978.99836186707
49,978.99836186707 49,978.99836186707

Aave v3 cbETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 127.34M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। ACBETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 49.98K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 49978.99836186707। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 127.34M

Aave v3 cbETH-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 2,176.58
$ 2,176.58$ 2,176.58
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 2,608.92
$ 2,608.92$ 2,608.92
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 2,176.58
$ 2,176.58$ 2,176.58

$ 2,608.92
$ 2,608.92$ 2,608.92

$ 27,913
$ 27,913$ 27,913

$ 1,534.52
$ 1,534.52$ 1,534.52

-0.55%

+17.25%

+18.24%

+18.24%

Aave v3 cbETH (ACBETH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Aave v3 cbETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +374.78 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave v3 cbETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +416.4789497650 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave v3 cbETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +759.1438823950 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave v3 cbETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00109316 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +374.78+17.25%
30 দিন$ +416.4789497650+16.35%
60 দিন$ +759.1438823950+29.80%
90 দিন$ +0.00109316+0.00%

Aave v3 cbETH এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Aave v3 cbETH (ACBETH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ACBETH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Aave v3 cbETH (ACBETH) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Aave v3 cbETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Aave v3 cbETH সম্পর্কে

আজ Aave v3 cbETH-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?

Aave v3 cbETH-এর লাইভ দাম হলো Tk313354.0919178148640000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 17.24% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।

ACBETH-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?

ACBETH-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk267692.4659561895232000 থেকে Tk320864.9478918403968000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

Aave v3 cbETH-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?

গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

ACBETH বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?

াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে ACBETH মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।

Aave v3 cbETH-এর মোট বাজার র‌্যাঙ্কিং এবং আকার কত?

Aave v3 cbETH-এর বাজার মূল্য Tk15661116885.24078898944000 হওয়ায় এটি #-- র‌্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।

ACBETH-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?

টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

Aave v3 cbETH-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?

এর ATH হলো Tk3432954.36061854752000, আর ATL হলো Tk188727.0134151246208000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

ACBETH-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?

মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (49978.99836186707 টোকেন), Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aave v3 cbETH সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:32:00 (UTC+8)

Aave v3 cbETH (ACBETH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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