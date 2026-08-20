Aave v3 cbETH প্রাইস (ACBETH)
আজ Aave v3 cbETH (ACBETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,547.85, যা গত 24 ঘণ্টায় 17.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ACBETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ACBETH-এর জন্য $ 2,547.85।
Aave v3 cbETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 127,338,936 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 49.98K ACBETH। গত 24 ঘণ্টায়, ACBETH এর ট্রেড হয়েছে $ 2,176.58 (নিম্ন) এবং $ 2,608.92 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 27,913 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1,534.52।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ACBETH গত ঘণ্টায় -0.55% এবং গত 7 দিনে +18.24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Aave v3 cbETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 127.34M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। ACBETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 49.98K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 49978.99836186707। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 127.34M।
-0.55%
+17.25%
+18.24%
+18.24%
আজকে, Aave v3 cbETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +374.78 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave v3 cbETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +416.4789497650 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave v3 cbETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +759.1438823950 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave v3 cbETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00109316 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +374.78
|+17.25%
|30 দিন
|$ +416.4789497650
|+16.35%
|60 দিন
|$ +759.1438823950
|+29.80%
|90 দিন
|$ +0.00109316
|+0.00%
2040 সালে, Aave v3 cbETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Aave v3 cbETH-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Aave v3 cbETH-এর লাইভ দাম হলো Tk313354.0919178148640000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 17.24% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
ACBETH-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
ACBETH-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk267692.4659561895232000 থেকে Tk320864.9478918403968000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Aave v3 cbETH-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
ACBETH বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে ACBETH মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Aave v3 cbETH-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Aave v3 cbETH-এর বাজার মূল্য Tk15661116885.24078898944000 হওয়ায় এটি #-- র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
ACBETH-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Aave v3 cbETH-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk3432954.36061854752000, আর ATL হলো Tk188727.0134151246208000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
ACBETH-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (49978.99836186707 টোকেন), Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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