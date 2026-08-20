MANTRA প্রাইস(MANTRA)
আজ MANTRA (MANTRA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.004855, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.48% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MANTRA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি MANTRA-এর জন্য ৳ 0.004855।
MANTRA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #458 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 25.66M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 5.28B MANTRA। গত 24 ঘণ্টায়, MANTRA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.004573 (নিম্ন) এবং ৳ 0.00494 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 3.2496376954063894443 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.8012759456953237657।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MANTRA গত ঘণ্টায় -0.64% এবং গত 7 দিনে -6.94% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 71.21K-তে পৌঁছেছে।
No.458
52.84%
MANTRA
MANTRA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 25.66M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 71.21K। MANTRA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 5.28B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 7237657438.02854852। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 48.55M।
-0.64%
+2.48%
-6.94%
-6.94%
MANTRA এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.01439101
|+2.48%
|30 দিন
|৳ -0.001686
|-25.78%
|60 দিন
|৳ -0.002538
|-34.33%
|90 দিন
|৳ -0.004874
|-50.10%
আজ, MANTRA এর পরিবর্তন ৳ +0.01439101 (+2.48%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.001686(-25.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MANTRA এর প্রাইস ৳ -0.002538 (-34.33%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.004874 (-50.10%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি MANTRA (MANTRA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই MANTRA প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি MANTRA-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
MANTRA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
MANTRA_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.004665 পরিসীমায় চলছে, এবং দামটি কেন্দ্রীয় অক্ষের উপরে 0.004653 পর্যন্ত অবস্থান করছে। বর্তমান দাম S1 এবং R1-এর মধ্যে গতিশীল সংঘর্ষের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। গড় মূল্যরেখার ব্যবস্থা বর্তমানে বৃদ্ধির প্রবণতায় সজ্জিত, এবং কেন্দ্রীয় অক্ষের কাছাকাছি দাম চলাচল করছে। গঠনগত দিক থেকে, দাম R1 প্রতিরোধকে ভেঙে ফেলতে পারেনি এবং S1 সমর্থনও ভেঙে পড়েনি; ফলে দাম এই সীমার মধ্যে সংশোধনের অবস্থায় রয়েছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করেছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে গতিশীলতার প্রবণতা নিম্নমুখী হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিক্রয়ের চাপ ক্রমশ বাড়ছে এর প্রতীক। গড় মূল্যরেখার সমষ্টি ক্রয়ের সংকেত বহাল রেখেছে, যদিও দ্রুত এবং ধীর গতির ইন্ডিকেটরগুলোর মধ্যে বিভাজন দেখা দিয়েছে। ওলাটাইলিটি বিশেষ করে বাড়েনি, ফলে বাজার গতিশীলতার পরিবর্তনের পর্যায়ে রয়েছে। এই পর্যায়ে ক্রয় এবং বিক্রয়ের শক্তি সাময়িকভাবে সমতা বজায় রেখেছে, একতরফা চালনার কোনো প্রধান কারণ নেই। নিকটস্থ উপরের প্রতিরোধ স্তর R1 এর মাত্রা 0.00472, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 1.18% দূরে। নিকটস্থ নিচের সমর্থন স্তর S1 এর মাত্রা 0.004557, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 2.31% দূরে। দূরবর্তী সমর্থন এবং প্রতিরোধ স্তর হিসেবে R2 এর মাত্রা 0.004816 এবং S2 এর মাত্রা 0.00449 নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদি দাম কেন্দ্রীয় অক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে প্রথমে এই নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো পরীক্ষা করা হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, MANTRA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে MANTRA (MANTRA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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MANTRA is a real world asset (RWA) ecosystem designed to bring regulated financial assets onchain. It combines licensed virtual asset infrastructure with a high-performance, EVM-compatible Layer 1 purpose-built for tokenized RWAs and compliant digital asset applications.
MANTRA সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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