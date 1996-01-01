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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Robototexnika tokenləri

Robototexnika sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5796
-0.07%
-1.12%
-2.51%
$ 377.81M
$ 202.57K
2
OP
OP
OP
$ 0.08309
+0.32%
-0.02%
-4.45%
$ 177.52M
$ 628.84K
3
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2081
+0.19%
-1.33%
+15.45%
$ 92.21M
$ 347.00K
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01717
-0.06%
-7.31%
+2.21%
$ 38.23M
$ 3.62M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01318
+0.08%
-2.22%
-5.17%
$ 29.45M
$ 13.54M
6
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002536
-0.08%
-0.75%
-1.06%
$ 23.85M
$ 22.03M
7
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.00421
+0.19%
-7.27%
-7.92%
$ 5.29M
$ 1.88M
8
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.0234
-5.15%
-2.07%
-9.66%
$ 4.67M
$ 5.56M
9
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00253284
-0.19%
+0.02%
-21.72%
$ 2.53M
$ 175.55K
10
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00006101
0.00%
+0.03%
+3.21%
$ 2.48M
$ 28.25M
11
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00019087
0.00%
+0.01%
+3.15%
$ 1.90M
$ 28.46
12
Onocoy Token
Onocoy Token
ONO
$ 0.01808637
+1.18%
0.00%
+0.75%
$ 1.71M
$ 1.96K
13
OVR
OVR
OVR
$ 0.02679
-0.04%
+0.83%
+2.73%
$ 1.36M
$ 2.07M
14
Modulr
Modulr
EMDR
$ 1.4
0.00%
+0.02%
+7.69%
$ 1.25M
$ 2.30K
15
Strike Robot
Strike Robot
SR
$ 0.00104269
+0.88%
-0.08%
-14.65%
$ 1.04M
$ 13.41K
16
Roko Network
Roko Network
ROKO
$ 4.9E-6
-0.41%
-7.40%
-17.92%
$ 1.02M
--
17
Vader
Vader
VADER
$ 0.00101164
+1.38%
+0.02%
+3.23%
$ 1.01M
$ 13.02K
18
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00086855
+0.94%
+0.02%
+1.67%
$ 868.47K
$ 1.32K
19
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00071968
-0.14%
+0.03%
-45.55%
$ 697.82K
$ 756.89
20
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01214
-1.69%
-2.48%
-8.13%
$ 683.20K
$ 4.90M
21
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.0006126
-0.07%
-0.14%
-20.65%
$ 612.60K
$ 15.57K
22
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.00038955
+0.70%
-0.08%
-12.47%
$ 389.55K
$ 10.18K
23
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.000209
0.00%
--
+0.01%
$ 209.00K
$ 17.02
24
Opanarchy
Opanarchy
OPAN
$ 0.00014092
+0.01%
+0.07%
-11.64%
$ 140.86K
$ 4.87K
25
VitaNova
VitaNova
SHOW
$ 0.00011875
+1.02%
+0.04%
-18.19%
$ 118.73K
$ 642.14
26
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01071376
0.00%
-0.07%
-48.02%
$ 75.00K
$ 5.94K
27
Simple AI
Simple AI
SMPL
$ 0.00067499
0.00%
--
+0.59%
$ 67.50K
$ 19.63
28
Robora
Robora
RBR
$ 0.00053086
+0.07%
+0.01%
-14.26%
$ 45.13K
$ 15.28
29
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 3.746E-5
+0.43%
-0.60%
-12.94%
$ 37.46K
--
30
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.479E-5
+0.26%
+3.60%
+2.26%
$ 34.79K
--
31
Robotexon
Robotexon
ROX
$ 0.00030133
0.00%
--
-0.16%
$ 21.09K
$ 6.52
32
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00017849
+0.07%
+0.15%
+12.58%
$ 19.99K
$ 411.16
33
Forma Robotics
Forma Robotics
FORMA
$ 0.00015585
-0.06%
-0.02%
-6.28%
$ 15.58K
$ 18.66
34
KAGE NETWORK
KAGE NETWORK
KAGE
$ 0.00013799
0.00%
--
0.00%
$ 13.80K
$ 1.00
35
Animus
Animus
ANIMUS
$ 1.033E-5
+0.10%
-2.40%
-2.55%
$ 10.33K
--
36
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.007488
+9.95%
+130.94%
+114.59%
--
$ 39.61M
37
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000067013
+0.14%
-1.12%
+0.99%
--
$ 883.34M
38
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.2938
+1.15%
+3.42%
-13.20%
--
$ 333.64K

Tez-tez verilən suallar

Robototexnika tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Robototexnika tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 38 tokenləri və ümumi $767.39M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Robototexnika tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Robototexnika tokenləri arasında RICE son 24 saat ərzində 130.94% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Robototexnika tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 38 Robototexnika tokeni izləyir. Populyar Robototexnika tokenlərinə VIRTUAL, OP, GEOD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Robototexnika kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Robototexnika tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $767.39M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Robototexnika sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.