Robotexon Qiyməti (ROX)
-0,39%
-1,88%
+44,06%
+44,06%
Robotexon (ROX) canlı qiyməti $0,00443693. ROX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00424991 və ən yüksək $ 0,00456464 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ROX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03880303, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00291126 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, ROX son bir saat ərzində -0,39%, 24 saat ərzində -1,88% və son 7 gündə isə +44,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Robotexon üzrə cari Bazar Dəyəri $ 310,67K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ROX üzrə dövriyyədə olan təklif 70,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 443,81K təşkil edir.
Bu gün ərzində Robotexon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Robotexon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0023983621.
Son 60 gündə Robotexon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Robotexon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-1,88%
|30 Gün
|$ -0,0023983621
|-54,05%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.
Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.
At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.
Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
