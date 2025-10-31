Bugünkü canlı Onocoy Token qiyməti 0,0221788 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ONO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ONO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Onocoy Token qiyməti 0,0221788 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ONO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ONO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Onocoy Token Qiyməti (ONO)

1 ONO / USD Canlı Qiyməti:

$0,02217888
-14,60%1D
-14,60%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir.
Onocoy Token (ONO) Canlı Qiymət Qrafiki
Onocoy Token (ONO) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,02132158
$ 0,02132158$ 0,02132158

$ 0,02661929
$ 0,02661929$ 0,02661929

$ 0,084078
$ 0,084078$ 0,084078

$ 0,02132158
$ 0,02132158$ 0,02132158

-1,54%

-14,66%

-19,58%

-19,58%

Onocoy Token (ONO) canlı qiyməti $0,0221788. ONO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02132158 və ən yüksək $ 0,02661929 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ONO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,084078, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02132158 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ONO son bir saat ərzində -1,54%, 24 saat ərzində -14,66% və son 7 gündə isə -19,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Onocoy Token (ONO) Bazar Məlumatları

$ 17,96M
$ 17,96M$ 17,96M

Onocoy Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,89M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ONO üzrə dövriyyədə olan təklif 400,61M, ümumi təklif isə 809830461.9629699 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 17,96M təşkil edir.

Onocoy Token (ONO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Onocoy Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0038122613867083.
Son 30 gündə Onocoy Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0080628454.
Son 60 gündə Onocoy Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0095787309.
Son 90 gündə Onocoy Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0305590617988532.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0038122613867083-14,66%
30 Gün$ -0,0080628454-36,35%
60 Gün$ -0,0095787309-43,18%
90 Gün$ -0,0305590617988532-57,94%

Onocoy Token (ONO) Nədir?

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Onocoy Token (ONO) Mənbəyi

Onocoy Token Qiymət Proqnozu (USD)

Onocoy Token (ONO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Onocoy Token (ONO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Onocoy Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Onocoy Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ONO Aktivindən Yerli Valyutalara

Onocoy Token (ONO) Tokenomikası

Onocoy Token (ONO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ONO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Onocoy Token (ONO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Onocoy Token (ONO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ONO qiyməti 0,0221788 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ONO / USD cari qiyməti nədir?
ONO / USD cari qiyməti $ 0,0221788 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Onocoy Token üçün bazar dəyəri nədir?
ONO üçün bazar dəyəri $ 8,89M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ONO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ONO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 400,61M USD təşkil edir.
ONO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ONO ATH qiyməti olan 0,084078 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ONO qiyməti (ATL) nədir?
ONO ATL qiyməti olan 0,02132158 USD dəyərinə endi.
ONO ticarət həcmi nədir?
ONO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ONO bu il daha da yüksələcək?
ONO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ONO qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

