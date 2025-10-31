Bugünkü canlı RICE AI qiyməti 0.05033 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RICE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RICE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı RICE AI qiyməti 0.05033 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RICE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RICE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RICE AI Logosu

RICE AI qiyməti(RICE)

1 RICE / USD Canlı Qiyməti:

$0,05035
$0,05035$0,05035
-9,89%1D
USD
RICE AI (RICE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:28 (UTC+8)

RICE AI (RICE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,05001
$ 0,05001$ 0,05001
24 saat Aşağı
$ 0,06633
$ 0,06633$ 0,06633
24 saat Yüksək

$ 0,05001
$ 0,05001$ 0,05001

$ 0,06633
$ 0,06633$ 0,06633

--
----

--
----

-2,47%

-9,89%

-0,95%

-0,95%

RICE AI (RICE) canlı qiyməti $ 0,05033. RICE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,05001 və ən yüksək $ 0,06633 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RICE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RICE son bir saat ərzində -2,47%, 24 saat ərzində -9,89% və son 7 gündə isə -0,95% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

RICE AI (RICE) Bazar Məlumatları

--
----

$ 111,30K
$ 111,30K$ 111,30K

$ 50,33M
$ 50,33M$ 50,33M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

RICE AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 111,30K təşkil edir. RICE üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 50,33M təşkil edir.

RICE AI (RICE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün RICE AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0055262-9,89%
30 Gün$ -0,05571-52,54%
60 Gün$ -0,02378-32,09%
90 Gün$ +0,04533+906,60%
Bugünkü RICE AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün RICE $ -0,0055262 (-9,89%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

RICE AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,05571 (-52,54%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

RICE AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə RICE $ -0,02378 (-32,09%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

RICE AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,04533 (+906,60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

RICE AI (RICE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi RICE AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

RICE AI (RICE) Nədir?

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

RICE AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC RICE AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- RICE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə RICE AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız RICE AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

RICE AI Qiymət Proqnozu (USD)

RICE AI (RICE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? RICE AI (RICE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? RICE AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

RICE AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RICE AI (RICE) Tokenomikası

RICE AI (RICE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RICE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

RICE AI (RICE) necə alınır?

Necə RICE AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım RICE AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

RICE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 RICE AI(RICE) / VND
1.324,43395
1 RICE AI(RICE) / AUD
A$0,0765016
1 RICE AI(RICE) / GBP
0,0377475
1 RICE AI(RICE) / EUR
0,0432838
1 RICE AI(RICE) / USD
$0,05033
1 RICE AI(RICE) / MYR
RM0,2108827
1 RICE AI(RICE) / TRY
2,1148666
1 RICE AI(RICE) / JPY
¥7,70049
1 RICE AI(RICE) / ARS
ARS$72,4168172
1 RICE AI(RICE) / RUB
4,0233802
1 RICE AI(RICE) / INR
4,4602446
1 RICE AI(RICE) / IDR
Rp825,0818352
1 RICE AI(RICE) / PHP
2,9558809
1 RICE AI(RICE) / EGP
￡E.2,3770859
1 RICE AI(RICE) / BRL
R$0,2707754
1 RICE AI(RICE) / CAD
C$0,0699587
1 RICE AI(RICE) / BDT
6,1533458
1 RICE AI(RICE) / NGN
72,8360661
1 RICE AI(RICE) / COP
$195,0770668
1 RICE AI(RICE) / ZAR
R.0,8681925
1 RICE AI(RICE) / UAH
2,1133567
1 RICE AI(RICE) / TZS
T.Sh.123,66081
1 RICE AI(RICE) / VES
Bs11,12293
1 RICE AI(RICE) / CLP
$47,41086
1 RICE AI(RICE) / PKR
Rs14,2011128
1 RICE AI(RICE) / KZT
26,700065
1 RICE AI(RICE) / THB
฿1,625659
1 RICE AI(RICE) / TWD
NT$1,5466409
1 RICE AI(RICE) / AED
د.إ0,1847111
1 RICE AI(RICE) / CHF
Fr0,040264
1 RICE AI(RICE) / HKD
HK$0,3905608
1 RICE AI(RICE) / AMD
֏19,2683372
1 RICE AI(RICE) / MAD
.د.م0,4660558
1 RICE AI(RICE) / MXN
$0,9321116
1 RICE AI(RICE) / SAR
ريال0,1887375
1 RICE AI(RICE) / ETB
Br7,7382375
1 RICE AI(RICE) / KES
KSh6,5021327
1 RICE AI(RICE) / JOD
د.أ0,03568397
1 RICE AI(RICE) / PLN
0,1842078
1 RICE AI(RICE) / RON
лв0,2209487
1 RICE AI(RICE) / SEK
kr0,4746119
1 RICE AI(RICE) / BGN
лв0,0850577
1 RICE AI(RICE) / HUF
Ft16,8892381
1 RICE AI(RICE) / CZK
1,0579366
1 RICE AI(RICE) / KWD
د.ك0,01540098
1 RICE AI(RICE) / ILS
0,1635725
1 RICE AI(RICE) / BOB
Bs0,3477803
1 RICE AI(RICE) / AZN
0,085561
1 RICE AI(RICE) / TJS
SM0,463036
1 RICE AI(RICE) / GEL
0,1363943
1 RICE AI(RICE) / AOA
Kz46,1319747
1 RICE AI(RICE) / BHD
.د.ب0,01892408
1 RICE AI(RICE) / BMD
$0,05033
1 RICE AI(RICE) / DKK
kr0,3246285
1 RICE AI(RICE) / HNL
L1,3216658
1 RICE AI(RICE) / MUR
2,2890084
1 RICE AI(RICE) / NAD
$0,8666826
1 RICE AI(RICE) / NOK
kr0,5058165
1 RICE AI(RICE) / NZD
$0,0875742
1 RICE AI(RICE) / PAB
B/.0,05033
1 RICE AI(RICE) / PGK
K0,2123926
1 RICE AI(RICE) / QAR
ر.ق0,1832012
1 RICE AI(RICE) / RSD
дин.5,0954092
1 RICE AI(RICE) / UZS
soʻm606,3854027
1 RICE AI(RICE) / ALL
L4,2090979
1 RICE AI(RICE) / ANG
ƒ0,0900907
1 RICE AI(RICE) / AWG
ƒ0,090594
1 RICE AI(RICE) / BBD
$0,10066
1 RICE AI(RICE) / BAM
KM0,0845544
1 RICE AI(RICE) / BIF
Fr148,87614
1 RICE AI(RICE) / BND
$0,065429
1 RICE AI(RICE) / BSD
$0,05033
1 RICE AI(RICE) / JMD
$8,0472637
1 RICE AI(RICE) / KHR
202,1282998
1 RICE AI(RICE) / KMF
Fr21,28959
1 RICE AI(RICE) / LAK
1.094,1304129
1 RICE AI(RICE) / LKR
රු15,3209553
1 RICE AI(RICE) / MDL
L0,8495704
1 RICE AI(RICE) / MGA
Ar225,694819
1 RICE AI(RICE) / MOP
P0,40264
1 RICE AI(RICE) / MVR
0,770049
1 RICE AI(RICE) / MWK
MK87,3784163
1 RICE AI(RICE) / MZN
MT3,216087
1 RICE AI(RICE) / NPR
रु7,1398138
1 RICE AI(RICE) / PYG
356,94036
1 RICE AI(RICE) / RWF
Fr73,02883
1 RICE AI(RICE) / SBD
$0,4142159
1 RICE AI(RICE) / SCR
0,7086464
1 RICE AI(RICE) / SRD
$1,9502875
1 RICE AI(RICE) / SVC
$0,4403875
1 RICE AI(RICE) / SZL
L0,8666826
1 RICE AI(RICE) / TMT
m0,176155
1 RICE AI(RICE) / TND
د.ت0,14786954
1 RICE AI(RICE) / TTD
$0,3407341
1 RICE AI(RICE) / UGX
Sh175,34972
1 RICE AI(RICE) / XAF
Fr28,48678
1 RICE AI(RICE) / XCD
$0,135891
1 RICE AI(RICE) / XOF
Fr28,48678
1 RICE AI(RICE) / XPF
Fr5,18399
1 RICE AI(RICE) / BWP
P0,674422
1 RICE AI(RICE) / BZD
$0,1011633
1 RICE AI(RICE) / CVE
$4,7873896
1 RICE AI(RICE) / DJF
Fr8,90841
1 RICE AI(RICE) / DOP
$3,2296761
1 RICE AI(RICE) / DZD
د.ج6,5413901
1 RICE AI(RICE) / FJD
$0,1137458
1 RICE AI(RICE) / GNF
Fr437,61935
1 RICE AI(RICE) / GTQ
Q0,3855278
1 RICE AI(RICE) / GYD
$10,5355789
1 RICE AI(RICE) / ISK
kr6,29125

RICE AI Mənbəyi

RICE AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi RICE AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: RICE AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü RICE AI (RICE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RICE qiyməti 0,05033 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RICE / USD cari qiyməti nədir?
RICE / USD cari qiyməti $ 0,05033 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
RICE AI üçün bazar dəyəri nədir?
RICE üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RICE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RICE aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
RICE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RICE ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RICE qiyməti (ATL) nədir?
RICE ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
RICE ticarət həcmi nədir?
RICE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 111,30K USD.
RICE bu il daha da yüksələcək?
RICE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RICE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:28 (UTC+8)

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

RICE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RICE
RICE
USD
USD

1 RICE = 0,05033 USD

RICE Ticarəti Edin

RICE/USDT
$0,05035
$0,05035$0,05035
-9,73%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

