AUKI

The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world.

AdAUKI

SıralamaNo.4506

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif10.000.000.000

Ümumi Təchizat9.998.170.584,66

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.1812088789570057,2024-08-28

Ən Aşağı Qiymət0.007560517066171218,2024-08-29

İctimai BlokçeynBASE

TəqdimatThe posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.