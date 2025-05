CKB

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

SıralamaNo.186

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.02%

Dövriyyə Təklifi46,586,337,279.082634

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat47,340,053,883.792595

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2019-11-14 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.01 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.04412336,2021-03-31

Ən Aşağı Qiymət0.002083401220247072,2022-12-20

İctimai BlokçeynCKB

