Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

SıralamaNo.407

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)97.79%

Dövriyyə Təklifi725,000,000

Maksimum Təklif2,100,000,000

Ümumi Təchizat2,100,000,000

Dövriyyə Faizi0.3452%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.54701444602571,2024-04-19

Ən Aşağı Qiymət0.07122948634211385,2025-04-16

İctimai BlokçeynMERLIN

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.