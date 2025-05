LUMIA

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

SıralamaNo.600

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)7.27%

Dövriyyə Təklifi117,134,102.73127739

Maksimum Təklif238,888,888

Ümumi Təchizat238,888,888

Dövriyyə Faizi0.4903%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.59516770698109,2024-12-04

Ən Aşağı Qiymət0.23230168577586524,2025-04-17

İctimai BlokçeynETH

