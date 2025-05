MNT

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

SıralamaNo.42

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0007%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)4.32%

Dövriyyə Təklifi3,364,694,382.8368406

Maksimum Təklif6,219,316,795

Ümumi Təchizat6,219,316,794.99

Dövriyyə Faizi0.541%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.5050548504148984,2024-04-08

Ən Aşağı Qiymət0.3136311821650813,2023-10-18

İctimai BlokçeynETH

