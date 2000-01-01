Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Süni intellekt Çərçivəsi tokenləri

Süni intellekt Çərçivəsi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11344
-0.48%
-2.15%
+1.91%
$ 1.46B
$ 100.56K
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5746
+0.31%
-1.08%
-1.14%
$ 377.48M
$ 207.47K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1719
+0.70%
+0.53%
+0.47%
$ 135.74M
$ 461.23K
4
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.762
+0.33%
+0.14%
+4.97%
$ 83.37M
$ 20.77K
5
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2642
+0.45%
-0.49%
+2.87%
$ 63.41M
$ 372.67K
6
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1718
-0.12%
+0.29%
-14.17%
$ 61.29M
$ 531.34K
7
Allora
Allora
ALLO
$ 0.29725
-0.02%
+0.57%
+2.36%
$ 59.44M
$ 386.95K
8
Spark
Spark
SPK
$ 0.0131
+0.08%
-2.46%
-7.35%
$ 36.70M
$ 4.31M
9
0G
0G
0G
$ 0.1397
+0.07%
-5.21%
-13.42%
$ 29.85M
$ 739.47K
10
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.22738
-1.34%
+5.62%
+106.54%
$ 23.19M
$ 6.10M
11
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07563
-0.84%
-1.42%
-2.57%
$ 23.15M
$ 1.30M
12
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002524
0.00%
-1.25%
+0.92%
$ 20.69M
$ 22.38M
13
Rei
Rei
REI
$ 0.01904275
+1.57%
-0.14%
-22.61%
$ 19.04M
$ 492.71K
14
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019584
-0.10%
+0.63%
-5.79%
$ 18.27M
$ 3.12M
15
Phala
Phala
PHA
$ 0.02142
+0.42%
-0.70%
-4.13%
$ 17.95M
$ 2.71M
16
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02279
0.00%
-5.16%
-5.63%
$ 17.55M
$ 103.51K
17
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017569
+0.94%
-1.84%
+5.39%
$ 17.54M
$ 5.92M
18
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.12922
+1.57%
-10.05%
+17.47%
$ 16.51M
$ 4.13M
19
IQ
IQ
IQ
$ 0.0005952
-0.35%
-1.02%
-4.95%
$ 15.66M
$ 94.40M
20
AEON
AEON
AEON
$ 0.08033
-0.83%
-10.48%
+47.04%
$ 15.36M
$ 4.45M
21
Mira
Mira
MIRA
$ 0.03767
+0.08%
-0.45%
-7.19%
$ 11.16M
$ 1.56M
22
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01000299
+0.18%
+0.01%
+1.50%
$ 10.00M
$ 391.80K
23
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.06936
+0.13%
-0.37%
-2.63%
$ 8.96M
$ 1.27M
24
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.008071
-0.87%
-3.70%
-1.08%
$ 8.06M
$ 8.31M
25
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02027
+0.80%
-2.78%
+2.53%
$ 7.96M
$ 3.06M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00444438
+0.04%
+0.01%
-0.93%
$ 6.76M
$ 94.74K
27
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004908
+0.93%
-0.81%
+0.04%
$ 4.89M
$ 11.64M
28
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01894
-0.05%
+0.16%
-23.75%
$ 4.23M
$ 3.37M
29
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00237215
+0.27%
+0.33%
+32.33%
$ 2.37M
$ 204.63K
30
Agent Zero Token
Agent Zero Token
A0T
$ 2.25
0.00%
-0.04%
-7.79%
$ 2.25M
$ 4.86K
31
ELIZAOS
ELIZAOS
ELIZAOS
$ 0.0001836
-0.70%
-1.02%
-39.32%
$ 1.72M
$ 433.26M
32
CharacterX
CharacterX
CAI
$ 0.01649251
0.00%
+0.01%
+28.71%
$ 1.65M
$ 7.79K
33
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00145013
0.00%
--
-20.10%
$ 1.45M
$ 9.55
34
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02212728
+0.16%
+0.04%
+35.54%
$ 1.08M
$ 232.91
35
UOMI
UOMI
UOMI
$ 0.00022725
0.00%
--
-1.46%
$ 968.46K
$ 23.10
36
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00528888
0.00%
-0.08%
-21.06%
$ 879.63K
$ 256.54
37
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0013634
-0.13%
+0.33%
-1.60%
$ 627.77K
$ 56.51M
38
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 5.417E-5
+0.07%
+1.00%
+0.99%
$ 541.64K
--
39
ARC
ARC
ARC
$ 0.000518
+0.78%
-3.90%
-9.12%
$ 533.54K
$ 450.73K
40
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00210607
+0.16%
+0.01%
-1.18%
$ 499.82K
$ 148.30
41
4EVERLAND
4EVERLAND
4EVER
$ 0.00013918
+0.56%
+0.01%
+4.32%
$ 475.90K
$ 74.31K
42
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00235159
-0.87%
+0.43%
-8.75%
$ 472.63K
$ 13.77K
43
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004342
-0.69%
+2.93%
+2.81%
$ 432.20K
$ 125.61M
44
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00052504
-0.07%
-0.05%
-0.32%
$ 427.75K
$ 298.74
45
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.0009
-19.82%
-16.82%
-42.58%
$ 425.14K
$ 2.12M
46
evo
evo
EVO
$ 3.98E-6
+5.57%
+154.10%
+206.15%
$ 397.54K
--
47
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00067704
0.00%
+0.00%
+4.68%
$ 393.37K
$ 15.98
48
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00032295
+0.32%
+0.01%
+7.62%
$ 355.08K
$ 3.87K
49
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.0003377
+0.21%
-0.01%
-5.08%
$ 335.35K
$ 21.26
50
Nookplot
Nookplot
NOOK
$ 3.13E-6
0.00%
+1.50%
-24.03%
$ 310.49K
--

Tez-tez verilən suallar

Süni intellekt Çərçivəsi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Süni intellekt Çərçivəsi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 117 tokenləri və ümumi $2.60B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Süni intellekt Çərçivəsi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Süni intellekt Çərçivəsi tokenləri arasında EVO son 24 saat ərzində 154.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Süni intellekt Çərçivəsi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 117 Süni intellekt Çərçivəsi tokeni izləyir. Populyar Süni intellekt Çərçivəsi tokenlərinə M, VIRTUAL, EIGEN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Süni intellekt Çərçivəsi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Süni intellekt Çərçivəsi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.60B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Süni intellekt Çərçivəsi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.