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Bugünkü canlı Yei Finance qiyməti 0,13061 AZN təşkil edir.CLO bazar həddi 16.861.751 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində CLO - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Yei Finance qiyməti 0,13061 AZN təşkil edir.CLO bazar həddi 16.861.751 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində CLO - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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Yei Finance qiyməti(CLO)

1 CLO / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,222037
₼0,222037₼0,222037
-10,10%1D
AZN
Yei Finance (CLO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 11:20:29 (UTC+8)

Yei Finance bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Yei Finance (CLO) qiyməti son 24 saat ərzində olan 10,10% dəyişkənlik ilə ₼ 0,13061 təşkil edir. Cari CLO - AZN konvertasiya dərəcəsi CLO üzrə ₼ 0,13061 təşkil edir.

Yei Finance hazırda ₼ 16,86M bazar kapitallaşması ilə #602 sıradadır və 129,10M CLO dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində CLO bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,11958 (aşağı) və ₼ 0,15222 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 1,54861384039774114, ən aşağı isə ₼ 0,091331568438215422 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində CLO son bir saatda -4,07% və son 7 gündə +14,08% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 450,78K səviyyəsinə çatıb.

Yei Finance (CLO) Bazar Məlumatları

No.602

₼ 16,86M
₼ 16,86M₼ 16,86M

₼ 450,78K
₼ 450,78K₼ 450,78K

₼ 130,61M
₼ 130,61M₼ 130,61M

129,10M
129,10M 129,10M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

999.919.717,4101555
999.919.717,4101555 999.919.717,4101555

12,91%

BSC

Yei Finance üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 16,86M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 450,78K təşkil edir. CLO üzrə dövriyyədə olan təklif 129,10M, ümumi təklif isə 999919717.4101555 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 130,61M təşkil edir.

Yei Finance qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,11958
₼ 0,11958₼ 0,11958
24 saat Aşağı
₼ 0,15222
₼ 0,15222₼ 0,15222
24 saat Yüksək

₼ 0,11958
₼ 0,11958₼ 0,11958

₼ 0,15222
₼ 0,15222₼ 0,15222

₼ 1,54861384039774114
₼ 1,54861384039774114₼ 1,54861384039774114

₼ 0,091331568438215422
₼ 0,091331568438215422₼ 0,091331568438215422

-4,07%

-10,10%

+14,08%

+14,08%

Yei Finance (CLO) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Yei Finance qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0,0249452-10,10%
30 Gün₼ -0,01533-10,51%
60 Gün₼ -0,10243-43,96%
90 Gün₼ +0,06545+100,44%
Bugünkü Yei Finance Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CLO ₼ -0,0249452 (-10,10%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Yei Finance 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0,01533 (-10,51%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Yei Finance 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CLO ₼ -0,10243 (-43,96%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Yei Finance 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ +0,06545 (+100,44%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Yei Finance (CLO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Yei Finance Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Yei Finance üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Yei Finance (CLO) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, CLO üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Yei Finance (CLO) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Yei Finance qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Yei Finance qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Yei Finance Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə CLO qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində Yei Finance almaq və investisiya qoymaq qaydası

Yei Finance ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də CLO almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Yei Finance almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Yei Finance (CLO) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Yei Finance dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Yei Finance (CLO) Alınır Təlimatı

Yei Finance ilə edə biləcəkləriniz

Yei Finance sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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MEXC-də Yei Finance (CLO) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

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Yei Finance (CLO) Nədir?

Yei Finance (Clovis) is a liquidity-abstraction layer that reunifies fragmented capital with turnkey cross chain DEX, money market, and bridge with on-demand global liquidity for any network and any assets. The newly developed architecture provides higher yields (lend + swap fees + bridge) for liquidity providers and near instant bridging liquidity for cross-network users.

Yei Finance Mənbəyi

Yei Finance haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Yei Finance Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Yei Finance Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 11:20:29 (UTC+8)

Yei Finance (CLO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

Yei Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

CLO USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli CLO uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də CLO USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Yei Finance (CLO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Yei Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CLO/USDT
₼0,225114
₼0,225114₼0,225114
-8,73%
3.22M (USDT)

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₼0,0614992₼0,0614992

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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1 CLO = 0,222037 AZN